京東方：估今年AMOLED出貨續強

大陸面板業龍頭京東方表示，.雖面對市場的諸多不利影響，2022年公司柔性AMOLED顯示螢幕基本完成年度出貨量目標，較2021年繼續保持3成以上增長。2023年隨著用戶端持續增加，預計柔性AMOLED產品出貨量可望保持大幅增長。

京東方A股10日收跌0.24％，報4.08元。近3個月來，其股價大漲17.24％。

集微網11日報導，京東方近日在接受機構調研時做出上述表示。京東方指出，2022年公司柔型AMOLED高端產品占比提升尤為顯著，在車載、筆記型電腦等新應用領域實現量產突破。但由於折舊壓力及安卓系客戶產品的營利性大幅下降，公司柔性AMOLED事業業績仍然承受壓力。

京東方表示，2023年隨著公司柔性AMOLED業務持續成長，以及用戶端占比持續增加，預計柔性AMOLED產品出貨量可望保持大幅增長。公司將持續提升高端產品出貨比例，提升產品組合營利性，推動LTPO（低溫多晶氧化物）、折疊、車載、IT等新技術、新細分領域的加速增長，力爭柔性AMOLED事業的業績改善。

另外，京東方2022年11月底曾經公布擬以人民幣（下同）20.84億元現金，認購華燦光電3.72億股股份。交易完成後，京東方將持有華燦光電23.08％的股份，成為後者第一大股東。對此，華燦光電10日發公告指出，深交所認為公司申請文件齊備，決定予以受理。

公告表示，20.84億元將用於投建Micro LED晶圓製造和封裝測試基地項目，以及補充流動資金。交易完成後，華燦光電控股股東將變更為京東方，公司的實際控制人最終變更為北京電控，華燦光電將成為京東方控股子公司。