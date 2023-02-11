高盛調升陸GDP增速至6.5％

鑒於大陸經濟重啟節奏加快，以及全球經濟條件轉趨明朗，國際投行高盛再上調大陸2023年GDP年增長預測1個百分點至6.5％。展望未來，國際貨幣基金組織（IMF）認為，大陸年度經濟增幅將放緩到過去10年的一半左右，10年內將放緩至3％。

綜合外媒11日報導，大陸在2022年底快速放鬆防疫政策後，公布的經濟數據多數優於市場預期，不少機構因此看好其2023年經濟復甦力道，近日紛紛調升其GDP增長預測。

高盛今年1月中旬才調升大陸GDP增長預測0.3個百分點至5.5％，美東時間10日高盛官網再發報告指出，預計2023年大陸四個季度的經濟平均增速為6.5％。

報告表示，全球經濟增長前景日趨明朗，鑒於中國經濟復甦節奏加快、全球金融拖累因素逐漸消退，以及歐洲天然氣價格走低等因素，因此調升全球經濟成長預期。

預計到2023年年底，大陸經濟加快恢復與內需復甦，可望推動全球經濟增速提高1個百分點。

報告進一步指出，大陸經濟將透過內需、出境旅遊和大宗商品三方面為全球經濟增長帶來直接的積極影響。內需部分，預計2023年大陸內需將帶動部分亞太地區經濟體經濟增速提高約0.4個百分點。

國際大宗商品部分，預計大陸經濟加快恢復或提振相關需求和價格，尤其是石油。今年大陸日均石油需求將至少增加100萬桶，布蘭特原油期貨價格預計將每桶上漲15美元。

另外，IMF雖也在近期認為大陸2023年GDP將明顯復甦，因此上調GDP預測至5.2％，但其於美東時間10日發報告指出，大陸經濟前景因為地緣政治緊張局勢和全球科技競爭加劇而進一步蒙上陰影，從現在起到2027年，大陸GDP預計將以平均每年約4％的速度增長，然後在此後的10年內放緩至3％，人均GDP增長的幅度相似。

IMF再度呼籲大陸政府擁抱市場化結構性改革，在國企和民企之間重新配置資本，並將資金從基建和房地產重新配置到生產率更高的製造業或服務業，並在可再生能源領域進行創新。