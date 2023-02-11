氣球風波延燒 美制裁6中企

中國偵察氣球事件令原本出現和緩跡象的中美關係，再度陷入緊張。美國商務部於美東時間10日宣布，因應疑似中國偵察氣球事宜，美國政府決定把6家中國企業納入貿易黑名單。美方的制裁行動將對後續中美關係造成何種影響，受到各方關注。

綜合外媒11日報導，本次被美國政府制裁的6家中企，包括與解放軍關係密切，涉及軍工電子、通訊等領域的中國央企中國電子科技集團旗下的第48研究所，以及北京南江空天科技、東莞凌空遙感科技、鷹門航空科技集團、廣州天海翔航空科技、山西鷹門航空科技集團。

美國助理商務部長Alan Estevez表示，最新被納入黑名單的中國企業，是與中共解放軍的航空航太計畫有關聯，包含飛行船、氣球以及相關材料和零組件。該偵察氣球入侵美國領空進行情報和偵察活動的行為，已違反美國國安利益。被納入黑名單後，美國企業將不可與這6家中企進行交易。

美國軍機4日在南卡羅萊納州海岸擊落一個飄浮在美國領空數日的氣球，美方隨後表示氣球是由中國企業擁有，而且是疑似是偵察用的間諜氣球。中國則否認該項指控，表示該艘無人飛艇屬於民用，主要是偵察天氣，但受西風帶影響失控誤入美國領空。

華爾街日報報導，此次制裁之前，美國國務院9日提出新證據，指控偵察氣球可用於蒐集通訊訊號，聲稱擬對涉及該偵察氣球的中國企業與實體實施制裁。美國眾議院同日也以419票贊成、0票反對的票數，一致通過決議案，譴責中國「明目張膽侵犯美國主權」的行徑。

面對國會強烈反彈，美國總統拜登表示，該起事件發生後，美國政府仍尋求與中國維持溝通管道，以確保美中緊張情勢不會失控。