擺脫陸礦 美加速歐盟合作

在緊縮中國先進科技封鎖網的同時，美國也加速掌控上游礦產來源，希望自上游端打造安全供應鏈。消息指出，美國政府正尋求與歐盟和七大工業國組織（G7）盟友建立「關鍵礦產買方集團」，希望擺脫長期以來對中國礦產的依賴性，特別是與稀土有關礦產。目前美方正加緊與歐盟談判，並嘗試拉攏擁有豐富礦源的非洲國家。

綜合外媒11日報導，美國官員透露，美國政府正尋求與歐盟和G7盟友建立「關鍵礦產買方集團」，確保該集團今後在關鍵礦產領域不會依賴中國。目前日本和英國已被美方列入尋求達成關鍵礦產協定的國家名單，同時，美國與歐盟正就此進行談判。

報導稱，此舉是美國試圖將中國轉移出全球供應鏈的手段之一，主要嘗試削弱中方在關鍵礦產領域的影響力，以及緩衝新冠疫情等對全球供應鏈造成的影響。

鑒於在電動車、國防電子等領域具備的作用，包括鋰、鈷在內的稀土元素和礦物具有高度戰略重要性，美方近年持續推動確保關鍵礦產供應鏈的安全，包括與歐盟、英國、日本、澳洲、韓國等國家組成「礦產安全夥伴關係」。美國國務院表示，該小組近日曾經舉行過一次會議，與幾個非洲國家的代表討論了關鍵礦物的開採、加工和回收問題。

報導指出，隨著新技術、新產品不斷推出，世界銀行曾經預測，到2050年，全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵礦物的需求將增長500％。同時，中國在關鍵礦物領域具有明顯的主導地位，特別是在精煉、加工和製造產業鏈方面。由於過去數十年來，美國長期依賴自中國進口礦產，這些礦產涉及到電子、軍工、醫療、航天航太等重要領域，中美關係惡化後，此事激起美國的危機感。

不過，美方想要急切的擺脫對中國礦產的依賴，難度相當大，就連盟友都不見得看好。澳洲資源部長Madeleine King曾表示，西方國家想要「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」，是在做白日夢。橋水基金聯席首席投資官Karen Karniol-Tambour日前也表示，中國在全球供應鏈中的地位舉足輕重，削弱與中國的聯繫或者與中國「脫鉤」，將可能招致通貨膨脹，並且令全球經濟環境顯著惡化。