陸16日公布70城元月住宅價格統計 料續跌

大陸國家統計局將在16日公布1月份70個大中城市住宅銷售價格報告。儘管官方在1月份公布多項維穩房市政策，但從市場先前陸續公布的數據來看，房市回溫依舊不樂觀，預期1月份大中城市房價仍將處於下跌趨勢。

大陸調研機構中國指數研究院日前公布「1月份中國百城價格指數」報告顯示，1月調查的100個城市新建住宅平均價格，為每平方公尺人民幣16,174元，較上月份下跌0.02％。若和上年同期相比，房價亦下跌0.03％。

從漲跌城市數量來看，12個城市房價月增率上漲、62個城市下跌、26個城市持平。在十大城市中，僅北京、上海、杭州、成都房價的月增率微漲，其餘仍下挫。

新浪財經報導，中指研究院常務副院長黃瑜分析，1月時，中國人民銀行、銀保監會推出首套住房貸款利率政策動態調整機制，針對新建住宅銷售房價的月增率和年增率連續三個月均下降的城市，可階段性下調或取消當地首套房的房貸利率下限。

此外，1月17日大陸召開全國住房和城鄉建設工作會議，要求今年要促進房地產市場平穩健康發展。地方政府為了穩房市也不遺餘力，房市政策持續寬鬆，優化限購限貸、放鬆公積金貸款、發放購房補貼等支持性政策繼續推出。不過政策收效仍須時間，加上1月恰逢春節返鄉出遊時節，因此整體房市難有大幅回溫之勢。

黃瑜表示，未來房市供需兩端政策將繼續發力，助力房地產市場信心恢復。需求端來說，將進一步落實「因城施策」，多管齊下支持有自住需求的民眾進場購房，如核心一二線城市可能在限購、房貸頭期款比例與利率等方面繼續放寬。

供給端方面，將進一步落實「保交樓」，加大對優質房企的融資支持力度。整體來看，在全大陸房市政策環境持續寬鬆下，部分一二線城市有望率先復甦，並帶動整體房市逐漸回穩。

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