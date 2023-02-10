中國龐氏騙局再現 誰製造了「金融難民」

大陸不時發生金融投資公司網上公告「跑路」事件，且態度非常囂張。近日，又有一家號稱澳洲金融服務公司的傲利資本創辦人齊洛9日發聲明，大方承認進行氫能龐氏騙局，資金已完全洗乾淨，自己身在沒有引渡條款的國家，甚至教育投資人「天下沒有掉餡餅」。

諷刺的是，湖南平台盛大金禧的創辦人才剛剛落網。這起案件是去年12月28日，長沙市公安局發布公告，公安機關已依法對「盛大金禧」涉嫌非法集資案立案偵查，已經將主要犯罪嫌疑人盤繼彪等一批涉案人員抓獲歸案。令人驚訝的是，盤繼彪是中國政法大學經濟法學博士，從創辦盛大金禧開始，就把自己包裝成一個慈善企業家。受騙人當中，很多都是老年人。

跑路後昭告投資人 過得滋潤且洗錢完畢

針對這起最新的金融詐騙案，大陸媒體引述傲利資本9日發表聲明，齊洛表示，自己已經洗錢完畢，在東南亞生活舒適，機構的項目就是一個氫能龐氏騙局。在傲利資本發展的三年，自己購買奢侈品以及高級消費都出自投資人的辛苦付出，但他告訴投資人天下沒有掉餡餅，好好想想傲利資本一個幾十發人的小公司，怎麼可能去做國家級千億的氫能投資項目。而在聲明中，甚至將機構名稱打成「傲立資本」。

傲利資本號稱是知名澳洲金融服務公司，目前公眾號、視頻號目前已經被註銷，但YouTube目前仍然存在，尚有9,790名訂閱者。搞笑的是，明明創辦人早就開溜，該司還一邊招募新血。2月6日，傲利資本還曾高調發表「現在開始，攀登人生巔峰!澳洲高精尖企業等你加入」訊息，但現已刪除。

傲利資本主推的項目涉及氫能投資，部分項目宣傳年收益高達15％～24％。某平台號曾於2022年9月曾刊發傲利資本的氫能投資項目相關文章，題目為「澳洲汽車界的王炸來了!能源投資新時代，由它開啟！」。文章指出，傲利資本作為唯一成功入駐澳洲氫能協會及清潔能源協會的中企代表，助您贏在綠色能源投資百億賽道的起跑線上。文章表示，傲利資本重點投資的H2X Global項目是澳洲的車企廠商，聲稱要讓澳大利亞在生產氫燃料電池電動汽車方面名列前茅。

類似案例層出不窮 吸金數百億易如反掌

近期大陸類似金融投資公司高調跑路案例越來越頻繁，要騙到錢易如反掌。例如，2022年11月底湖南大型理財平台盛大金禧同樣有類似事件，該平台囂張公告，已經洗完錢跑路，目前在沒有引渡條約的國家，還提醒投資人天上沒有白吃的午餐。陸媒引述相關該公司管理人員透露，未兌付投資款的客戶超過10萬人，投資款總額超過人民幣190億元。

此外，2022年9月也發生不少大陸消費者反映，透過一家叫「易聯購」微信小程序購買新款蘋果手機，花費少則人民幣（下同）近萬元，多則十幾萬元。但付完款後，賣家遲遲不發貨，在線聯繫客服始終聯繫不上。

據悉，「易聯購」下單iPhone 14的民眾描述，下單後一小時想取消訂單退款，系統僅顯示「售後申請已提交，等待商家審核」，撥打電話也僅有客服不在線的回覆。在去年9月16日後，在微信小程序內搜索「易聯購」，已無法搜到該程序。網路上更傳出一份公告顯示，「易聯購」等平台承認跑路，並嘲諷受害者「以後別太相信人」。但公告真假存疑，另一家被指跑路的「優樂購機」平台表示，網傳公告是假的，沒有跑路行為。

澎湃新聞指出，「易聯購」微信小程序的運營主體為重慶易聯購電子科技有限公司，其登記辦公地點目前無人辦公。澎湃新聞並報導，當地市場監管部門已介入調查。

股神也曾中箭 被美夫妻龐氏騙局海撈277億美元

龐氏騙局從未消失。2021年，美國加州舊金山1家太陽能公司負責人卡波夫（Jeff Carpoff）和妻子被指控實施一場驚人的龐氏騙局，騙取投資人約10億美元（折合新台幣約277億），其中，股神巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也是受害者，損失3.4億美元（折合新台幣約94億）。

所謂的龐氏騙局（Ponzi scheme）是非法性質的金融詐騙手法，一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。美國一名義大利移民查爾斯．龐茲吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息非公司本身透過正當投資盈利，即「拆東牆補西牆」。時至今日，龐氏騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。

據美國財經媒體報導，DC Solar主要製造移動式太陽能發電機，在2011年至2018間，卡波夫和他的妻子大肆推廣該公司產品，聲稱能為賽事、手機公司提供應急電力，且他們還向投資人表示，若將購買的發電機回租給DC Solar，便可獲得大筆的聯邦稅收減免。

然而，根據檢方調查，DC Solar所聲稱的1.7萬台設備，卻連一半也不到，此外，該公司還將新投資人的資金，用以彌補早期投資人的資金，進而促成這樁加州東區有史以來最大的騙局。

卡波夫利用這筆龐大的資金大肆揮霍，購買豪宅、私人飛機服務、拉斯維加斯的豪華套房、各類奢侈品，光豪車就高達近150台，還簽下一支小聯盟的棒球隊，以及NASCAR的贊助權。卡波夫和他妻子承認共謀電匯詐欺、洗錢案等罪刑，除了這對夫妻外，還另有5人涉此詐財騙局，且都已認罪；檢察官指出，目前已追回約1.2億美元的損失資產，並將歸還給受害的投資人。在罪名成立後，卡波夫被判30年的刑期。

股神巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也是龐氏騙局的受害者，損失3.4億美元（折合新台幣約94億）。圖／美聯社

金融難民不斷 報警還得搭高鐵

值得注意的是，大陸近年來不時發生金融騙局，2018年即發生震驚社會的網貸風暴。

資料顯示，2018年根據P2P行業的信息和研究平台「網貸之家」數字，該年年中的一個月內，就有百餘家在線借貸平台遇到「問題」。這些問題中，最輕的就是「清盤」，投資平台將逐步償還部分本金，但違約風險依然存在；大量P2P平台則直接停止業務，負責人直接失去聯絡，卷錢跑路，投資人失去所有本金，選擇報警。

當時知名的網貸之家兄弟公司P2P平台「投之家」，因涉嫌集資詐騙被深圳警方立案偵查。這種現象被投資者稱為「雷暴」，因為每個P2P平台的倒下，就像踩中隱秘的地雷，影響眾多，死傷慘重。「雷暴」的平台在2018年7月第一周，就有人民200億元以上的待還本金。

媒體報導，當時第一個「驚雷」始於上海的著名P2P平台唐小僧的跑路，按照該平台自稱數據，其總用戶數超過1,000萬人，成交金額人民幣750億元。

這些平台中，有些會別宣布良性退出，還有一部分宣佈清盤，更多則直接跑路。在投資者看來，跑路就等於「血本無歸」，焦急的投資者選擇報警，但互聯網金融的特點就是用戶散落全國各地，而警方則不會所有地方都受理，他們建議投資者到P2P平台註冊地報案。就這樣，當時全大陸各地被「雷暴」潮殃及的投資者們，坐上高鐵，趕赴註冊地報案，令人心酸。