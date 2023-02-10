中芯國際：顯示驅動IC庫存高達三季

大陸晶圓代工巨頭中芯國際10日舉辦業績說明會，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，目前手機行業庫存相對偏高，消費類半年內可能會消化完畢，工業界現在沒有庫存，汽車業尤其是新能源領域供不應求。其中，在手機和消費領域，庫存最高的是顯示驅動類晶片，庫存週期或達三個季度；MCU類產品有些存量，但沒有形成衝擊。

雖然產業低迷，但趙海軍指出，目前整個市場的產能已經較2019年和2020年上半年多了很多，所以需求量應該會回來的，但價格未必回到原來那麼高，這要求企業做的產品和技術要更有競爭力，以及跟終端客戶捆綁的要更牢，而不是低價競爭。

中芯國際在9日晚披露2022年業績，2022年第四季營收為16.21億美元年增2.6％，但淨利大減27.8％至3.86億美元。2022年全年銷售收入為72.73億美元，年增33.6％。另一方面，中芯國際展望，2023年首季收入預計季減10％～12％，毛利率預計降至19％～21％之間。

此外，中芯國際公告指出，公司財務長高永崗辭任，將專注履行董事長及執行董事職務，吳俊峰將任集團財務負責人，自2023年2月9日起生效。

中芯國際10日早盤股價下跌，港股現跌約3％。

（工商時報 楊日興）

中芯國際去年獲利121.33億元

中芯國際發2022年未經審計營收為495.16億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為121.33億元。

中芯國際2022年第四季實現營業收入117.52億元，較上年同期增長14.6%；毛利率為33.1%，上年同期的32.7%有所成長。第四季歸屬於上市公司股東的淨利潤27.43億元，較上年同期下降19.7%。

展望第一季，中芯國際預估營收預計環比下降10%到12%，毛利率預計降至19%到21%之間。至於2023全年銷售收入看同比降幅為低雙位數，毛利率在20%左右。折舊同比增長超兩成，資本開支與2022年相比大致持平。

（時報資訊 張嘉倚）

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