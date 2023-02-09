堪比iPhone產線 陸26層高大樓全住豬

隨著時代進步，科技日新月異，養豬也不再單純以簡易的欄舍飼養。在大陸有面積達80萬平方米的26層高樓，裡面住的並不是人，而是滿滿的豬，技術人員會在監控室觀察豬隻，追蹤健康狀況，控制飲食及環境。外媒表示，雖然是養豬場，但操作精準度堪比iPhone生產線。

陸媒報導，這2棟26層樓高的養豬場位於大陸湖北鄂州市，從2020年8月開始動工，2021年7月完工，是世界上最大的單體養豬場，占地約50畝，大樓建築面積高達80萬平方米，採用鋼筋混凝土建造。

為了運送大量豬隻，每棟配有11部電梯，其中6部用於豬隻載運，每部可承載10噸的重量，電梯內面積達19平方米，一次可以負擔約60至70頭、重量約120至125公斤的豬隻。

此外，大樓每層都有母豬舍、產房、哺乳和養育豬崽的區域。飼料也全部智慧化投食，透過輸送帶送至頂樓的儲存罐，根據生長階段、體重及健康狀況，自動將飼料分配給豬隻。兩棟大樓同時運行，豬隻年產出可達120萬頭。

外媒《紐約時報》指出，大陸豬肉消費佔全球總量的一半，雖然名義上叫養豬場，但操作精準度不輸iPhone生產線，甚至連豬的糞便都會被秤重收集，重新再利用，約有四分之一的飼料變成糞便，再用以生產沼氣，用於發電。

這座養豬場是由湖北中新開維現代牧業有限公司建設，曾經是一家水泥生產商，後投入養豬業。中心開維總裁諸葛文達坦言，目前大陸生豬產業的養殖水準，仍與世界先進水準有幾十年的差距，但能透過規模化工業化養殖提升。

不過市場研究公司Global AgriTrends創辦人斯圖爾特（Brett Stuart）警告，在單獨設施同時飼養大量豬隻，會讓疾病防堵作業更加困難，美國大型豬肉生產商會將養殖場分散多處，以降低生物安全風險。他說，「美國養豬戶從不敢這樣做，風險太大了」。

（中時新聞網 蔡宗倫）