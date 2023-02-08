Fed升息進入尾聲 靜待兩會政策紅利

大陸A股市場1月指數普漲，其中大盤成長、科技龍頭、創業板漲幅超過10％，因為以下幾點原因：一，疫情衝擊後，復甦預期增強；二，海外通膨數據回落，美元走弱，人民幣走強；三，北上資金流入超過人民幣千億元。

2023年，了解市場對一些關鍵變量的共識及分歧點至關重要。首先，美國12月CPI年增率連續六個月下行至6.5％，月衰退0.1％更是2020年疫情以來首次負增長，進一步確認通膨的轉折點。能源價格下跌貢獻一半因素，滯後房價的房租回落只是時間問題，仍有韌性的是與就業相關的服務業價格。

美國1月非農就業人數新增51.7萬人，失業率降至3.4％，創本輪新低。根據中金公司模型測算，第一季底美國CPI將降至4％，第二季底可能進一步降至3％～4％左右。

其次，雖然美國12月居民儲蓄率從高峰10％～30％降至3.4％，顯示融資成本提升對居民生活壓力增加，不過居民超額儲蓄目前仍有1.1兆美元未耗盡，收入後25％群體也有920億美元的超額儲蓄，短期居民消費有緩衝墊，發生大幅度衰退的風險不大。

美國銀行認為，在消費萎縮前不會看到經濟衰退，將衰退時間點推遲到第二季，因此第一季成為對全球資產有利的窗口期。

另外，2月初美國聯準會確認升息25個基本點，聯邦基準利率的目標區間上調至4.5％～4.75％。聯準會主席鮑爾首次提及「disinflation」（逆通膨），認同市場對於通膨放緩的觀點，同時表示升息終點很有可能低於5％，相較目前水準4.5％～4.75％，升息已進入尾聲。

聯準會與市場預期的分歧在降息，鮑爾不認為年內會降息，但是年初以來美債、美股及黃金皆漲，反映出市場期待年內有降息空間，未來市場或受就業數據而有所擾動。

對比美國，大陸2022年CPI年增率2％，低於年初預期3％。一是生豬產能出清有限，豬價上行壓力不大。二是疫情抑制需求，房租漲幅脈衝消失。2023年大陸CPI年增率將會有所上升，所幸豬周期穩定食品價格，非全面通膨應該不會引發中國人民銀行升息。

大陸1月製造業PMI為50.1，回升至榮枯線以上。不過生產指數為49.8，仍未回到景氣區間，考慮春節因素，生產的真實情況或在元宵節後工廠普遍開工才能得到驗證。

另外，考慮到2022年11月、12月是極低基數，以三個月滾動均值計算PMI仍處於偏低位置，只能理解為溫和復甦。1月地方「兩會」公布2023年經濟目標，2023年GDP、社零、固投加權目標增速5.63％、7.69％、8.27％，市場期待3月全國「兩會」的政策紅利。

市場預期大陸貨幣政策有進一步寬鬆，招商證券認為，大陸當前資產負債表面臨的壓力與美國次貸危機有些近似，疫情不確定性衝擊居民現金流量表，房市下行又削弱家庭資產負債表。結合西方經驗，大陸QE或是有利對策。由於1995年人行建立不得向財政「透支」的制度防火牆，不得在一級市場買國債，因此大陸QE的特點重在結構性，陸股不易有過去美股的普漲行情。

ChatGPT成為一種全球現象，推出僅兩個月，註冊用戶突破1億，成為史上用戶增長最快的消費級應用程式。根據Sensor Tower的數據，TikTok達1億用戶用了九個月，Instagram則花了兩年半。雖然ChatGPT的熱度可能引起監管關注，但未來AI應用範圍更廣，更多領域商業化機會增加，值得長期關注。

（文／群益大中華雙力優勢基金經理人 謝天翎）