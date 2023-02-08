傳大陸將下架港美股APP 券商急應變

近日市場盛傳大陸政府要求16家國資券商16日前清散港股和美股業務，大陸國內網路要下線港股和美股APP。消息指出，主力券商已緊急開會，表示公司內部已緊急做到上述要求。

貝殼財經報導，目前大陸投資者要投資港美股有兩種方式，一種是通過境內券商用港股通的方式去投資，另一種是直接在海外券商開戶。所謂的海外券商包括大陸國內券商海外子公司、富途證券、老虎證券等純互聯網券商，以及境外的本地券商。

在蘋果App商店中，以「港股」為關鍵詞進行搜索，除了「老虎國際」、「富途牛牛」等App，亦推薦了不少中資券商背景的港美股交易軟體，包括海通國際提供在線開戶的「海通國際App」、中金公司旗下中國國際金融（香港）的「中金香港證券」、東方證券（香港）提供的港美股開戶交易平台「東方易贏」、國信證券（香港）的港美股投資交易平台「金太陽國際」。

此外，還有華泰國際的0佣金全球投資平台「漲樂全球通」、興業證券下屬興證國際的「興港通」、安信證券下屬安信國際的「安信國際App」、東方財富旗下港股美股投資平台「哈富證券」、天風國際的港美股交易平台「天風國際證券」等等。

券商表示：「沒有收到監管的明確指示，我們沒有收到說要下線的通知，應該是謠傳，不過確實在自我檢查看有沒有違規行為。」另有市場傳聞表示，國資券商清散港美股業務的傳聞，是比照老虎等港美股互聯網券商處理，存量帳戶可以繼續交易，但增量不行。起因是有港美股互聯網券商向監管實名舉報十多家在港中資券商全都有類似的情況。