蔚來 加入歐洲地平線項目

港股上市的大陸「造車新勢力」之一蔚來汽車8日宣布，將與26家合作夥伴共同加入歐洲地平線項目，並獲得專項資金，用於電動出行服務領域與混合儲能系統的深入研發。蔚來8日股價收報港幣84.3元，跌2.1％，2023年以來股價累計上漲5.1％。

據港媒報導，歐洲地平線項目是歐盟規模最大的科研創新項目，計劃於2021至2027年間累計投入955億歐元，透過匯聚世界科研團隊，進行因應氣候變化、實現聯合國可持續發展目標研究。

近年蔚來汽車加速開拓海外市場，並布局海外新能源基建。目前蔚來在全球已經累計建成換電站1,323座（包括歐洲10座）、充電站2,323座（歐洲5座），接入第三方充電樁超101萬根（歐洲超過38萬根），累計為用戶提供超過1,700萬次換電服務。

蔚來表示，加入歐洲地平線項目後，有助於蔚來推進可持續、環保的出行方式，實現Blue Sky Coming的願景。蔚來將在上述有關研究項目中，以換電站及智慧電動汽車作為儲能單元，提供電網輔助服務，並在能源需求管理、電力交易等領域展開深入研究。該研究項目已於2023年1月正式啟動，為期36個月。

另外，受到大陸官方補貼退場以及疫情升溫影響，除了特斯拉中國之外，大陸新能源車企今年1月份交付量普遍表現不佳。蔚來1月交付新車8,506輛，年減11.9％，月減46.2％，其中包括2,190輛高端智慧電動SUV以及6,316輛高端智慧電動轎車。儘管蔚來近日宣布跟進特斯拉降價，部分車款降價更達人民幣10萬元，但目前效果並不凸顯。