漢王科技連拉7漲停 深交所關注

大陸AIGC概念股漢王科技因搭上ChatGPT熱潮，截至7日，近七個交易日拉出7根漲停，引來深交所關注，7日晚間發函要求該公司說明經營情況。但漢王科技8日股價仍漲逾9％，收報人民幣（下同）35.59元，近八個交易日累計飆漲112.6％。

另一方面，微軟8日公布集成ChatGPT的新版AI搜尋引擎必應（Bing），在必應中文網頁，回答問題有不少答案來自大陸最大問答網站知乎。受此激勵，知乎H股8日午後一度暴漲逾57％至港幣36.6元，創下歷史新高，終場收漲39.6％至港幣32.45元。截至台北時間8日晚間8時7分，知乎美股盤前大漲12.83％至2.11美元。

大陸央廣網報導，漢王科技於1998年成立，總部位於北京，致力於多領域智慧交互技術的研究與應用。目前，該公司已形成文本圖像辨識、自然語言處理（NLP）、生物特徵辨識等AI產業鏈關鍵技術。然而，漢王科技稍早預估，2022年淨虧損在9,800萬元至1.4億元之間，2021年為盈利5,409萬元。

兔年開市第一天（1月30日），漢王科技就飆出漲停。當日收盤後，該公司董祕周英瑜接受基金公司考察時大談文本圖像辨識及NLP等AI產業鏈關鍵技術。近日漢王科技在網路平台回應投資者時表示，其在NLP領域處於業內領先地位。