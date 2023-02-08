百度搜索 拚Q1接入文心一言

大陸搜尋網站龍頭百度7日揭曉陸版ChatGPT項目「文心一言」後，8日傳出百度執行長李彥宏的首季OKR（目標與關鍵結果）內容，關鍵任務為引領搜尋體驗的代際變革。陸媒判斷，李彥宏的OKR暗示百度搜索將全線接入文心一言，搜尋產品將有顛覆性變化。

另一方面，阿里巴巴一名資深技術專家8日透露，阿里達摩院正在研發類似ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。陸媒報導，阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。該消息也帶動阿里巴巴美股8日盤前大漲。

新浪財經報導，百度7日公布AI大模型新項目「文心一言」（ERNIE Bot），該項目正在做上線前的衝刺，將於3月完成內部測試，並向大眾開放。

接近百度的人士透露，百度搜索早就接入文心一言相關技術。2019年3月，百度已開發文心ERNIE 1.0系統。2020年起，百度搜索開始應用「文心大模型」技術，深度賦能搜尋的相關性、深度問答與內容理解等。這次落實「文心一言」，一開始將直接接入百度搜索，一些相關功能已陸續在百度搜索內上線或內部測試，包括多答案回覆與智慧生成等。

雷遞網報導，2022年底，李彥宏在百度全體員工大會中接受員工提問，如何評價引發巨大關注的ChatGPT？李彥宏指出，把ChatGPT這麼酷的技術變成人人需要的產品才是最難的，希望百度新的一年至少能有一個高成長、有創新的業務。

大陸數據庫專家姚遠在微信發文預測，由於「文心一言」有幾個技術難關無法跨越，將被ChatGPT「完全碾壓」。首先是支持AI的算力需要大量高性能晶片，目前陸產晶片被美國打壓，大陸雲端廠商只能獲取限制算力的版本，沒有算力，AI的發展就沒有動能。

其次是AI的算法落後，大陸的AI四小龍（商湯科技、曠視科技、雲從科技、依圖科技）是用美國的AI算法。而美國的AI模型不斷地向前推動，像AlphaGo這樣的項目已經更新很多代。最後是搜尋能力不足，百度的搜尋能力遠遜於谷歌、微軟旗下Bing，如果沒有強大的搜尋能力，就像學生沒有課本，AI模型無法進行深度學習。