比亞迪 今年銷量衝400萬輛

大陸新能源汽車巨頭比亞迪在經歷2019～2020年調整期後，全力鎖定新能源汽車衝刺，同時加大海外布局。在2022年成為大陸和全球新能源汽車市場的雙料冠軍後，傳出比亞迪2023年的銷量目標要達到400萬輛，這意味著其銷量年增率要延續2022年的水準，同樣達到1倍以上的成長。

比亞迪2022年電動車銷售達186萬輛，年增155.1％。陸港兩地上市的比亞迪2023年以來股價轉強，比亞迪A股8日收報人民幣285.7元，跌1.2％，但今年股價累計上漲9.7％。比亞迪H股收報港幣242元，跌1.4％，年內漲幅達20％。

綜合陸媒報導，比亞迪近年加速衝刺新能源汽車，2021年純電動與混合式汽車已占其總銷量的八成以上，比亞迪更自2022年3月起停止生產燃油車。在銷量狂飆同時，比亞迪進軍日本、中南美洲、東南亞、印度等地，除了開拓市場，更打造當地供應鏈。

8日大陸市場傳出，比亞迪2023年的銷量目標力拚達到400萬輛。儘管比亞迪官方稍後表示，當前市場、消費需求及供應鏈體系等仍存在不確定性，難以判斷今年銷售目標。但市場人士認為，比亞迪今年仍可望成為首家年銷量突破300萬輛的大陸自主品牌。

比亞迪銷量狂飆，也顯示大陸車市消費者口味的改變。中國質量協會8日公布2022年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數測評，結果顯示，大陸新能源汽車行業用戶滿意度水準首次超過燃油汽車，部分強勢品牌的車型滿意度水準保持領先，比亞迪、蔚來分別有六款車型、三款車型獲得細分市場滿意度第一。

報導稱，為了保持產銷一致，比亞迪目前也加快收購行動。此前曾傳出，福特汽車正與比亞迪就出售位於德國一家工廠事宜進行談判，但近日比亞迪執行副總裁李柯表示，公司正探索在歐洲建立自己的工廠。這意味著相比接手福特汽車的德國工廠，比亞迪自建工廠的可能性更高。

另據中國乘聯會8日公布資料顯示，今年1月份大陸乘用車市場零售為129.3萬輛，年減37.9％，月減40.4％，尤其2022年底官方對新能源汽車的補貼退場後，市場買氣頓時轉冷。但乘聯會祕書長崔東樹強調，1月銷量轉差在預期之中，預料2月車市將迎來春節後真正的「開門紅」，包括3月和4月也都將走出大幅增長的趨勢。