工商團體赴陸 陸委會籲健康有序交流

大陸大幅放鬆防疫措施，台灣主要工商團體積極規劃參訪行程，時間將於大陸「兩會」後陸續啟動。陸委會8日對此表示，兩岸經貿健康有序的交流，有助兩岸關係和平發展，盼工商團體秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例等相關法律規範，避免落入對岸統戰。

多個工商團體將於大陸「兩會」後造訪大陸，其中商總規劃3月底出發，工總計劃4月中出訪，工商協進會則與三三會共同組團，於5月走訪江蘇等台商聚集地。可望於3月大陸「兩會」接掌全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧，未來五年將成為大陸涉台「二把手」，是台商們最希望見到的大陸領導之一。

此外，國民黨副主席夏立言8日率團前往大陸，預計到訪北京、南京、上海等地，此行除已安排與新任國台辦主任宋濤會面外，另有消息指出，正安排與王滬寧見面。

對於工商團體密集訪陸的安排，陸委會表示，兩岸經貿健康有序交流有助兩岸關係和平發展，對於國內工商團體赴陸，政府提醒應秉持對等尊嚴、遵守兩岸條例及人民團體法等相關法律的規範。

陸委會強調，近期大陸國台辦提出將與台灣各界「有識之士」，就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，並廣邀台灣工商團體及企業赴陸交流，站在政府的立場，提醒企業代表須謹慎、注意，避免落入對岸統戰。