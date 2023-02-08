美就氣球事件向40國簡報 稱由解放軍控制

近日跨越美國領空的中國氣球事件，令中美關係再度緊張，也令國際社會高度關注。在該氣球遭美方擊落後，美國分別在華盛頓和北京與40個國家的外交官就1月底進入美國領空的中國間諜氣球舉行了簡報。

路透8日引述高級政府官員和外交官表示，美國副國務卿雪曼（Wendy Sherman）6日向40個使館的近150名外交官介紹了情況。而在北京，美國大使館在6日和7日召集其他國家的外交官，說明美國政府對於該氣球的調查與發現。

報導稱，在北京舉行的簡報會上，美國提供的訊息顯示，今年1月底進入美國領空並飛越美國軍事基地的氣球，並非中國政府所說的氣象研究氣球，而是一艘用於間諜活動的飛艇。美方並指稱，該氣球是由中國解放軍所控制。

先前中方堅稱該氣球受西風帶影響，在不可抗力下偏離航線誤入美國領空。但參加北京簡報會的外交官表示，他們被美方人員告知，氣球上的太陽能電池板意味它比氣象氣球需要更多的動力，而且其飛行路線與自然風向不符。美國官員表示，該氣球配備了方向舵和螺旋槳。

一位駐北京的亞洲防務外交官表示，根據美國的簡報，加上美方對於這種氣球的理解，以及中國迄今拒絕說出擁有這個氣球的公司或實體的名稱，讓人很難相信這是一個民用氣象氣球。

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