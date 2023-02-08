兩岸直航航點 國台辦：16個城市優先恢復

針對兩岸直航航點恢復情況，大陸國台辦8日上午公布16個先行復航的城市，包括廣州、深圳、福州、重慶、南京等，並強調陸方已經做好相關準備，沒有任何限制障礙，後續將會根據台胞台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航。

綜合陸媒報導，大國台辦新聞發言人朱鳳蓮8日表示，根據台灣同胞及台灣有關團體反映，大陸航空主管部門2月1日已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道，促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個兩岸直航航點。

朱鳳蓮表示，推動上述直航航點復航是全面恢復兩岸客運直航的第一步，後續大陸方面會根據台胞台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流交往需要。

她強調，對於恢復兩岸直航航點，陸方已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。希望台灣方面順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂「評估」、「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。

另在小三通方面，朱鳳蓮指出，民進黨當局雖同意讓小三通專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外的民眾胞排除在外，讓小三通難以發揮在兩岸交流往來中應有的作用，希望能儘快取消所有人為限制，實現小三通全面復航。