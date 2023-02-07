大陸1月乘用車銷量年減逾4成

大陸乘聯會7日公布最新數據，初步統計，1月1～31日，大陸乘用車市場零售124.1萬輛，較去年同期下降41％，較上月下降43％。 數據顯示，1月28～31日，乘用車市場零售27.1萬輛，較去年同期減少10％，較上周增長224％，較上月同期下降39％；乘用車市場批發44.0萬輛，年增長16％，較上周下降457％，較上月同期下降25％。

乘聯會分析，新能源汽車銷量的增長達到了一個瓶頸階段，在2023年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，下降較大。

另外，每年1月的開門紅是地方政府和車企共同努力的方向，但由於經銷商的庫存仍舊較高，春節前的補庫力度不會特別大，因此1月的批發零售總體偏低。

批發市場方面，大陸全國乘用車廠商批發134.1萬輛，較去年同期下降38％，較上月下降40％。

乘聯會表示，政府利好汽車行業的政策，購置稅減半、新能源補貼等政策已經到期，以及前幾個月產銷偏高，經銷商謹慎，對車市銷量有一定的抑制作用。12月初乘用車庫存係數達到緊張高度，各經銷商、車企為了春節前到來加大促銷，12月末加快釋放庫存。1月的經銷商庫存壓力大幅減弱，經銷商很謹慎進貨。

乘聯會指出，1月新能源車必然大幅走弱。新能源車為最後的補貼，採取各種手段消化現有的庫存。為降低經銷商的庫存壓力，廠商近期穩健批發銷量，也是為2023年2月的開門紅做準備。汽車市場的產業鏈是錯配波動較大。

乘聯會進一步指出，極度缺貨後的供給暴增是必然結果，隨後的暴跌也是不可避免的。隨著新能源車連續兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產業的投資力度很強，必然帶來供給的產能高增長，前期的供需錯配帶來的碳酸鋰高價格將明顯回落，有利於新能源車盈利壓力的改善。

延伸閱讀

中國抖音傳3/1上線外賣功能 抖音回應了

偵察氣球風波攪局 拜登演說料聚焦中國

美全面封殺華為 陸網瘋傳恐25萬人失業