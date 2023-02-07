難逃美日荷制裁？陸晶片專家爆破產潮來襲

美國圍剿中國晶片業來勢洶洶，美日荷近期已達成協議，限制中國獲得先進晶片製造設備。有業內人士分析指出，受到美國制裁令影響，人工智能（AI）用晶片價格已飆漲5-6倍，未來美日荷斷供先進設備，中國業界在缺乏西方技術下，可能至少需20年才能縮小差距，而且許多中小型企業恐將面臨倒閉。

根據南華早報報導，中國晶片專家、金宏氣體ESG部門副總裁Leslie Wu受訪時表示，中國晶片業賴以生存的非美設備大門將關閉，一旦沒有國外技術，中國半導體業至少需要20年才能將技術差距縮小到目前的水平，而目前中國大約落後三代。

另一位中國AI軟體初創公司創辦人也說，高效能運算晶片的價格已被推升，該公司購買晶片的成本已上漲5到6倍，毫無利潤可言。他示警，受美國制裁影響，全中國半導體行業都會萎縮，大公司可能被迫重新設計產品，甚至退出，中小型公司可能會破產，即使是活下來的公司，研發資金也將削減、創新能力減弱。

中國智庫安邦分析師Mo Dakang則表示，在美日荷3國達成協議後，中國半導體業發展雪上加霜，中國製程節點恐從14奈米倒退到45奈米。

但科技網站《Tom’s Hardware》引述DigiTimes報導指出，匿名行業消息來源指出，包括中芯、華虹、晶合集成和士蘭微電子等公司正在購買二手設備等一切可買的物品。受美國制裁影響，這些晶片製造商採購的某些設備不能運往中國，他們轉而隱匿交易、低調採購。

（中時新聞網 邱怡萱）

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