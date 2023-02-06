港股跌逾400點 科技股倒一片 百度跌近5%

大型科技股大跌 恒生科技指數早盤重挫近4％

受中美關係轉趨緊繃、外圍股市低迷拖累，港股6日開低走低，大型科技股更是顯著大跌，致使恒生科技指數一路下跌，早盤跌近4％。截至11點18分，恒生科技指數報4,450.22點，跌183.97％，跌幅達3.97％。

主要大型科技股全線下跌，截至目前，嗶哩嗶哩跌逾5％、百度跌近5％；快手、京東跌超4％；美團、阿里跌超3％，騰訊跌近3％。

華爾街見聞報導，消息面上，近期包括高盛、摩根大通等國際投行齊聲警告新興市場漲勢放緩。高盛管理團隊成員Angus Bell認為，宏觀環境並未發生巨大變化，去年經濟承壓的國家，其問題不可能在一夜之間消失。

以Jonny Goulden為首的摩根大通分析師表示，基於該行對新興市場貨幣風險偏好的分析，一些新興市場資產價格已經漲得太多了，「現在反對追漲的主要短期理由是其速度和幅度。短期內保持謹慎是有必要的」。

根據摩根大通的資料，流入新興市場歐洲美元債的資金已經有所放緩，而新興市場本幣債券市場近期遭遇了資金外流。

恒指開低走低 早盤跌逾2％

中美關係轉趨緊張，港股上周挫逾千點後，恒指6日早盤開低走低。

恒指6日低開311點或1.4％報21,349點；截至10點23分，報21,217.63點，跌442.84點，跌幅2.04％。

國指低開2％報7,242點；現報7,198.5點，跌188.52點，跌幅2.55％。

科指低開2.6％報4,515點；現報4,496.92點，跌137.27點，跌幅2.96％。

主要科技股表現不佳，截至目前，阿里巴巴跌逾3％，騰訊 、美團跌逾2％。

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