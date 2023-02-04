經濟結構轉型 陸價值投資時代來臨

中國近期加快解封步調，預期在2023年大幅激勵國內經濟與風險性資產，根據市場預期，中國企業2023年獲利將優於成熟市場與新興市場。然而，除了短期潛在利多之外，投資中國需要策略思維，評估經濟的短中長期前景，以及不同時期的政策重點。

建立起上述策略思維，有助於發掘投資趨勢。以股市為例，投資機會愈來愈平衡發展，將從目前主導市場走勢的成長股，逐漸轉向至營運品質優異、評價具吸引力的價值股。

聯博認為，這股趨勢預期將長期發酵，但投資人現在便可掌握布局機會。

中國的發展軌跡並非例外，像亞洲區域中的南韓與台灣，過去20年也走過類似道路。隨著經濟成長放緩，政府為了追求社會正義，出手干預的程度增加。然而，只要縝密分析基本面，擇優慎選個股，仍可締造理想的投資成果。

同理，隨著中國經濟逐漸成熟，聯博認為投資關鍵在於正確解讀政策趨勢，並發掘與政策方向接軌的個股機會。投資人不妨把焦點放在中國上市的A股企業。因為相較於更受國際青睞的H股，A股市場規模更大，上市公司超過4,600家（H股不到300家），且相對較不受地緣政治風險所影響，A股市場亦有更多機會可望受惠於政策。

對投資人而言，中國政府的中長期政策尤其關鍵，包括遏制房地產投機行為、促進共同富裕、追求安全。打擊炒房對投資的影響自不待言，而促進共同富裕則提高了徵收遺產稅與財產稅的可能性，也可能使得政府加碼社會安全措施，例如推出平價住房與改善社會服務。至於安全可分外部與內部，外部安全指的是地緣政治風險，內部則指策略性安全，也就是達到能源與科技自主化。

中國的長期投資題材，與受政府法規扶植的國營企業及消費者利潤重新分配有關，因此投資人將更難在網路股與生技股中發掘高成長的投資機會，但以國企為主的類股如金融、原物料與傳統零售，將較具投資吸引力。

除了考量政策面驅動的投資機會之外，投資人亦必須思考到一點：長期經濟成長力道趨緩，對中國企業的獲利能力會有何影響？

若以個股價值為出發點，投資人便能發掘獲利能力有撐、評價具有吸引力的企業。此外，國家政策與企業基本面有時會出現意想不到的交集，催生出逆勢投資的機會。

舉例而言，中國在2021年加強監管補教業，導致整體產業萎縮，但某國營企業挾其在教科書市場的壟斷優勢，得以逆勢成長。受惠於學生仍有考試的需求，該公司的備考書籍銷量飆升。即使撇開政策面考量，價值投資策略亦成立。一家以生產味精著稱的A股企業，在全球「黃原膠」（註）市場占有一席之地。隨著全球油價飆漲，該公司的利潤也大幅成長。

中國已經轉型為成長步調趨緩、政策導向更加明顯的經濟體。過去的高投資報酬恐怕已不復見，但投資人若對中國市場採取悲觀心態，可能會錯失投資機會。

為了掌握投資機會，需要建立起正確思維。經濟雖然不再高速成長，但長期投資趨勢逐漸成形，而政府審慎落實各種政策，則能帶來穩定力道。投資策略也必須善於發掘政府政策所創造的機會，並進行嚴謹的基本面研究，擇優慎選個股。無論是從國家或投資市場的角度來看，中國在全球股票布局中仍扮演著分散配置的重要角色。

（註：黃原膠是一種用途廣泛的增稠劑，可用於沙拉醬與石頭鑽探等。）