陸委會：小三通7日起常態化

「金馬地區民眾春節交通專案」將於6日到期，陸委會4日宣布，行政院同意續行常態化實施，鞏固推動「小三通」客運常態化基礎，相關措施將於7日起實施，新增部分航線班次，搭乘旅客僅限金馬地區之民眾、陸配等。

陸委會指出，「金馬地區民眾春節交通專案」執行順利，地方民意普遍希望延續。因此推動專案常態化，將自7日起調整航線航班，金廈航線維持每日至多一班，新增金泉航線每周至多兩班；馬祖航線由每周至多兩班，增加為每周至多四班。

在搭乘旅客方面，以金馬地區民眾、陸配等為限，由金馬地方政府負責造冊及管控。未來將視運作狀況及疫情等相關情勢變化，對後續「小三通」客運安排進行動態調整，穩步恢復常態化交流。

陸委會表示，「金馬地區民眾春節交通專案」自今年1月7日起執行，截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4,299人次，其中金馬籍國人及其配偶約占99％，其他人道適用對象約占1％。旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8％～20.5％，近期降至2.2％。

陸委會指出，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線原本即包括的北竿白沙至黃岐航線，期盼陸方可配合執行。至於「小三通」比照空運入出境開放中轉等事宜，考量大陸疫情仍不透明、金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形再適時調整。