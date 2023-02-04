IMF看淡中國中長期經濟

鑑於中國面臨人口減少壓力及房市難題，國際貨幣基金組織（IMF）最新分析指出，雖然中國將對2023年全球經濟增長占25％的重要貢獻，但認為中國經歷2023年強勁復甦後，未來五年經濟恐增速不足4％，呼籲中國政府應採取重大的經濟結構改革。

華爾街日報報導，IMF官網3日公告，在同日舉辦對於中國的第四條磋商報告線上發表會，強調2023年中國經濟反彈將是引領全球經濟重振的主要動能，但中國仍有人口、房市等重要問題亟需改革。IMF預計五年後中國的GDP年增率將為3.8％，低於2022年10月份預測的4.6％。

IMF在2023年1月底的世界經濟展望中，曾預測2023年中國GDP將增長5.2％，對全球增長的貢獻率將達到四分之一。但IMF指出，2024年中國對全球經濟增長貢獻幅度將明顯萎縮，反而印度與歐元區份額明顯增加。IMF更預測中國2024年經濟增長滑落至4.5％，不如整個亞洲新興市場水平，也與全球增速加快的趨勢不符。最大對手印度反而經濟增速將從6.1％提升至6.8％水平。

報導稱，IMF專家3日表示，受惠於消費增長以及較預期提早解封開放，中國2023年經濟可望大幅回升，但仍有許多重大挑戰。房市雖然有積極措施，但距離結束整個難題恐還要更多行動；病毒也存在變異的風險。

最重要的是，人口減少、生育低落問題衝擊中國中長期經濟。IMF指出，若中國未來數年經濟增長取決於生育率，無法改變此問題，預測中國未來五年經濟增長率將低於4％。

IMF建議，中國2023年應保持中性財政政策，要有額外的寬鬆貨幣政策確保復甦，且應避免過早收緊上述總經政策，同時應提高國企退休年齡以增加勞動供應。此外，中國還應與全球共同解決債務、氣候、綠色、地緣危機等問題。

另外，據中國社科院經濟研究所最新報告預測，2023年中國GDP可能實現5.0％左右的年增長，但房地產投資難有較大幅度成長。預測中國2023年各季GDP年增率依序約為3.4％、7.2％、4.2％、5.2％。