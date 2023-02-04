去年Q4全球十大創投 陸占六起

國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業）日前發布2022年第四季報告指出，亞洲區在2022年第四季獲得創投資金支持的公司，總共籌得226億美元，達成了2,157件交易。其中，在全球交易額達5億元以上的大型交易中，中國占了大部分比例；而全球前十大創投交易當中，中國就占了六起。

綜合港媒報導，KPMG報告指出，中國進行的這六起大型交易，分別是廣汽埃安的25.6億美元融資、SHEIN的10億美元融資、國氫科技的6.31億美元融資、嵐圖汽車的6.31億美元融資、奕斯偉材料的5.62億美元融資，以及飛虹科技的5.37億美元融資。

能源領域仍然是全球和中國創投業者最熱衷的投資領域之一，延續2022年較早前的趨勢，中國創投業者在2022年第四季繼續向電動汽車（EV）和新能源企業熱情投入資金。

KPMG中國合夥人史韡表示，中國政府非常致力於提振經濟，市場的心態似乎有所改變，因此2023年將會是非常有意思並值得關注的一年。2023年第一季投資者可能將仍會保持審慎，但隨著中國官方放寬防疫限制，市場將會開始看到投資和經濟環境的逐步改變，但真正的實質影響和變化，估計將在2023年第二季及以後顯現。

另外，KPMG表示，中國的IPO市場在2022年表現出色，IPO活動和融資金額與2021年相當。上交所和深交所是全球融資額排名最高的兩大證券交易所，相比全球其他更為一體化的市場，更能突顯出中國的公開市場的獨特性。