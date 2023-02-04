日外相林芳正訪中有譜

儘管美國國務卿布林肯訪中行程告吹，但中國外交行程持續推進。

中國外長秦剛與日本外相林芳正2日通話後，林芳正表示，已獲中國再次邀請出訪。最新消息指出，中日兩國政府將加快協調出訪的安排，但日方仍冀中美醞釀對話氛圍，以更有利促成此行條件。

另據日本朝日新聞4日引述多名中日外交消息人士報導，中國駐日本大使孔鉉佑將於近日離任返中，並由中國外交部部長助理吳江浩接任。報導指出，北京委任在日本工作經驗豐富的吳江浩，反映中方希望在中日關係日益緊張之際，推動兩國關係朝向平穩的方向發展。

日本共同社4日引述日本外務省說法表示，中日外長通話使林芳正訪中的協調工作「站在起跑線上」，雙方將加快協調該行程安排。同時，日本還關注原定於5日出訪中國的布林肯，是否將促使中美緊張關係有所緩解，進而判斷林芳正出訪日程。

近期在中美科技戰背景下，美國拉攏日本等盟友共同限制先進半導體技術和器材出口中國，激化國際對立局勢。日媒報導，日本認為若中美高層訪問創造對話氛圍，將為林芳正出訪創造更成熟條件，但如今布林肯的出訪已因「間諜氣球」事件延遲。

此外，中日兩國仍尋求創造對話機會，目前正探討於3月在印度召開的二十國集團（G20）外長會議期間進行雙邊會談，並儘早舉行外交和防務高官的安全對話。