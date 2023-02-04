間諜氣球風波 布王通話涉訪中行程

中國「間諜氣球」闖入美國領空風波快速升溫，原定5日出訪中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日晚間與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話後宣布，暫緩訪中行程，待情勢適宜再安排出訪。

分析認為，2022年11月中美「習拜會」於印尼峇里島舉行後，雙方領袖同意保持戰略溝通，開展經常性磋商。原本此次布林肯訪中，期間計劃與中國國家主席習近平會晤，成為近五年來首位跟習近平見面的美國國務卿，可望成為中美交流邁入新階段的象徵，但間諜氣球事件令原先露出曙光的中美關係，再蒙陰影。

綜合外媒4日報導，美國國防部官員2日透露，正追蹤一枚於美國領空飛行、疑似來自中國的「間諜氣球」，且該氣球飛越部署核武的蒙大拿州美軍基地等多處敏感區域，引發美國政壇高度重視，認定該氣球是為情蒐用途。美國國防部3日晚間再表示，又監測到一枚中國氣球飛越南美洲。

中國外交部對此原先強調，中國一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空，猜測和炒作無益於問題的妥善解決。但隨後在3日晚間承認，該「飛艇」來自中國，屬民用氣象科研性質，但受西風帶影響，嚴重偏離預定航線，因此誤入美國。

在氣球風波效應擴大後，中美高層官員緊急晤談。中國外交部官網公告，王毅3日晚間應約與布林肯通話後指出，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

布林肯則在稍後與韓國外長朴振召開的聯合記者會上，批評中國行為不負責任，且不利於兩國準備進行的實質討論，破壞其出訪中國的目的。但他表示，仍希望在條件允許時訪問中國。

在布林肯訪中喊停後，中國外交部4日再回應表示，保持各層級接觸溝通是中美領袖會晤的重要共識，但雙方沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。