陸1月CPI年增率 券商估：回到「2」字頭

大陸統計局將於10日公布1月居民消費物價指數（CPI），券商分析，受到春節因素影響，預計當月CPI年增率將回到2％以上。統計局同時也將公布1月生產者物價指數（PPI），券商認為，PPI年跌幅可能收窄。

招商證券2日發表報告指出，預測大陸1月CPI年增率為2.1％，1月PPI年減0.5％，而1月CPI漲幅稍高，與春節因素與調整防疫措施有關。2023年春節較早，蔬菜等價格上漲也早於2022年，造成食品CPI有上漲壓力。

招商證券表示，非食品價格可能是推升CPI的主要力量，原因有二：一、春節前家政等服務需求上升、供給下降，價格季節性上漲。二、防疫政策調整後，春節期間旅遊相關專案價格上漲。

興業證券1月底判斷，春節因素可能擾動CPI年增率。2023年春節日期為1月22日，2022年為2月1日，春節因素可能使1月CPI年增率與2022年12月相比更強一些。1月豬肉價格明顯下跌，再考量油價等走勢，預計CPI年增率可能回升至2.5％以上。

PPI方面，1月採購經理人指數（PMI）購進價格指數回升，而出廠價格指數走弱，考量到原油等國際大宗高頻產品價格，PPI年跌幅可能收窄。

展望全年，中國社科院的「經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測」預計，2023年物價整體保持溫和上漲，CPI漲幅擴大，PPI漲幅收窄，CPI和PPI分別上漲2.8％和1.2％左右。

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