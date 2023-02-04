陸發展本土晶片 這家拚追上台積電大客戶

中國朝晶片自主化目標邁進，近日中國IC設計業者龍芯發布3D5000系列晶片，號稱性能接近台積電大客戶、美國大廠超微半導體（AMD）Zen2架構，引發外界高度關注。不過受到半導體景氣不佳等衝擊，龍芯預計2022年獲利大幅下滑70%~79%，這也是龍芯5年來首度出現虧損。

根據上海證券報資料，龍芯預估2022年全年營收7.8~8.2億人民幣（以下同），年減32%~35%，歸屬母公司淨利約在0.5~0.7億之間，與前一年相比減少70%~79%。若扣除地方補助等非經常性損益，歸屬母公司淨利潤預計虧損1.4億~1.6億元，暴跌182%~194%。

龍芯解釋業績衰退原因，受到行業週期波動和疫情衝擊，主要營業務收入下滑所致。龍芯強調，公司桌面終端、服務器等市場收入下降，但在工業控制市場收入包括網路安全、互聯網及物聯網等仍保持平穩。

值得關注的是，龍芯今年初發表3D5000，與去年發布的3C5000屬同系列，《36氪》實測後，分析3D5000性能，若與超微的Zen2 EPIC處理器相比，3D5000最高2.2GHz，僅算勉强觸及同核心處理器的下限，報導提到，雖然看完數據對比，恐對龍芯的性能感到悲觀，但若就產業發展方面觀察，已經是很大的進步。

而美國除了對中國祭出新一輪晶片管制措施，更聯合盟友齊力封鎖，對中國半導體產業發展造成衝擊，另根據第一財經報導，Wind資料顯示，中國已有80家半導體公司發布2022年業績預告，其中41家預告虧損，重災區是消費電子和半導體設計公司，其中，以敏芯半導體公司預告淨利降幅611%最大。

（中時新聞網 邱怡萱）

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