高盛：大陸內需恢復 全球GDP可升1％

在新冠疫情未退，及美歐經濟陷入衰退陰霾下，經濟出現復甦曙光的中國大陸，成為拉抬今年全球經濟的新希望，尤其疫情防控期間備受壓抑的內需消費更被寄予厚望。國際投行高盛預料，一旦大陸國內需求完全恢復，將可提升今年全球GDP約1％。

綜合外媒3日報導，對於2023年大陸經濟發展，高盛首席經濟專家Jan Hatzius在最新報告指出，大陸較外界預期提早重啟開放，經濟成長勢必加速，並將溫和提振全球經濟成長。報告分析，大陸境內需求成長約5％，便可望帶動其他經濟體的出口表現，儘管亞太地區以外的經濟體受惠程度會較為緩和；而若大陸境內需求完全恢復，應可將今年全球GDP提升約1％，但進入2024年後影響程度將會縮減。

報告也指出，雖然中國大陸解封將改善供應鏈瓶頸，可望使美國核心通膨下降0.1個百分點，但上述影響會被更高的需求抵消，可能反而使美國整體通膨提升0.5個百分點。

在拉動大陸經濟成長的「三駕馬車」：投資、出口、消費中，近年消費扮演的角色吃重。2021年最終消費支出對大陸GDP成長的貢獻率達65.4％；但2022年卻因上海封城、疫情散發、年底官方驟然鬆綁防控造成疫情急升的影響，消費大受打擊，此一數值大跌至32.8％。

2022年底大陸中央經濟工作會議定調，2023年要把恢復和擴大消費擺在優先位置。今年農曆春節前，大陸各地「兩會」政府工作報告均把擴大內需消費作為重點。春節期間，大陸消費出現報復性回升，旅遊、電影票房、百貨零售等數據都創下疫後三年新高，提振市場對於大陸經濟回溫的信心。

看好大陸消費表現的不僅只有高盛，法國外貿銀行3日指出，當前市場對大陸經濟愈來愈樂觀，倘若大陸旅遊收入完全恢復至2019年水平，旅遊業對GDP的貢獻度可望提高至0.6個百分點。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈也表示，預計3月大陸消費數據會有超預期成長，屆時可能再調升大陸今年的GDP增速預測。

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