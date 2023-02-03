反制晶片禁令? 陸限制太陽能光伏技術出口

中共官方正在考慮對太陽能先進技術納入出口管制項目，如此一來可能造成美國打造太陽能供應鏈的計劃。分析人士認為，目前中國獨霸太陽能光伏市場，這項技術輸出管制將被視為美國對中國半導體技術禁令的反制措施。

《華爾街日報》報導，中國商務部和科學技術部正考慮對將用於製造矽錠和矽片的先進技術納入一項限制出口技術目錄。矽錠和矽片是太陽能面板生產的基本要件。

業內專家指出，目前全球幾乎所有太陽能矽錠和矽片以及相關製造過程使用的大部份設備都是由中國生產，尤其是對佔據光伏市場主導地位的大尺寸太陽能面板板。一旦中國限制太陽能製造技術出口，可能會妨礙美國打造國內太陽能供應鏈。

報導表示，中國在太陽能電池板行業的主導地位引起了美國、印度和歐洲的警覺。總部設在巴黎的國際能源署(International Energy Agency)估計，中國企業現在掌控著全球太陽能供應鏈約80%的份額，製造太陽能面板及其組件所需的設備中有近一半由中國企業生產，全球97%的太陽能級矽錠和矽片都產自中國。

集邦科技(TrendForce)稱，目前只有中國企業能夠製造尺寸較大的182和210毫米矽片，預計2023年這類矽片在全球的市場份額將達到96%。使用尺寸較大的矽片可以製造出成本更低、效率更高的太陽能電池板。

行業分析師表示，中國修定限制出口技術目錄的計劃似乎不是針對美國限制半導體出口政策的反制措施，更有可能是為了確保中國在太陽能領域的主導地位，並擾亂其他國家打造自身供應鏈。

分析師還說，中國的太陽能技術限制措施如果付諸實施，其破壞性不會像美國晶片管制舉措那樣嚴重，因為太陽能產品精度沒有半導體製造那麼高，而且美國也擁有這方面的技術。但是，若無法獲得這些大尺寸組件的製造技術，美國太陽能生產成本會進一步提高，並延緩太陽能產品上市時程。

報導指出，為了應對美國對中國產太陽能電池板徵收的關稅，一些中國企業已在東南亞設廠，美國進口的太陽能電池板約80%來自東南亞，但仍在中國進行大部分高價值得生產，如矽錠和矽片生產。

文章來源：中國技術出口新規恐干擾美國太陽能發展雄心

（中時新聞網 盧伯華）

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