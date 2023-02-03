向美釋放「間諜」氣球? 陸專家:無稽之談

多家美國媒體報導，美國國防部官員當地時間2月2日表示，美國軍方正在追蹤突現美國大陸上空的一顆疑似來自中方的高空「間諜」氣球，並稱這顆「間諜」氣球的出現可能進一步加劇緊張的中美關係。《環球時報》引述多位相關領域專家分析稱，美方的相關指控欠缺依據，探空氣球從中國大陸本土飛往美國大陸的可能性很小，「在美國上空從事監視活動」更是無稽之談。

美國五角大樓發言人帕特里克．萊德2日表示，美國政府發現並正在追蹤一個在美國大陸上空已飛行數日的高空監視氣球，美軍方「確信」這顆高空氣球「來自中國」，「在過去的幾年中，包括在本屆政府之前，我們多次監測到這種活動。」

《紐約時報》的報導則援引一位五角大樓官員的話稱，這顆探空氣球從中國大陸本土飛往美國阿拉斯加附近的阿留申群島，並在過去幾天中穿過加拿大的西北部，然後到達美國蒙大拿州上空，並在此處盤旋。

《紐約時報》報導稱，目前尚不清楚這顆氣球在蒙大拿州「尋找」什麼，但該州是美軍馬爾姆斯特羅姆空軍基地第341導彈聯隊所在地，該基地是美國三個洲際彈道導彈基地之一，掌管著一百餘枚「民兵III」洲際彈道導彈。

一位不願透露姓名的五角大樓官員則告訴路透社，美國國防部長奧斯汀在本周三曾召集五角大樓高級官員就該氣球事件進行討論，並考慮是否在美國西北部蒙大拿州上空擊落氣球，但鑒於氣球碎片可能會對地面人員造成威脅，軍方最終建議總統拜登不要這麼做，但出動F-22戰鬥機追蹤氣球。

美官方沒有透露這顆探空氣球所處的具體高度，只是表示這顆氣球在民航空域之上和「外層空間」之下航行，且氣球的尺寸有「三輛公共汽車那麼大」。

對於美國軍方的指控，大陸太空科技信息專家、科技情報公司覓熵科技負責人劉明3日在接受《環球時報》採訪時指出，這種探空氣球從中國本土飛往美國的概率極小。

劉明表示，這種探空氣球一般都在平流層高度飛行，方向難以控制，通常都是借助風力飛行，或者是通過「發氣」的方式控制方向，因此氣球的生命周期有限，想從中國本土釋放，精準的飛往美國軍事要地上空可能性微乎其微，「此前其他國家曾有通過超壓式氣球實現洲際飛行的案例，但美國方面公佈的圖像顯示，這個探空氣球更像是零壓式氣球，不太可能做這種遠距離航行。」

劉明認為，事實上這些探空氣球更有可能來自於在美國西海岸航行的各國商船。這些商船經常會釋放這種探空氣球，一方面用於氣象觀測，另一方面則是在美國軍方活動和演習期間通過釋放探空氣球獲得雷達訊息，從而確保自身安全。

「例如有一些民船會在美國北島海軍基地有海事活動或者演習期間釋放這種探空氣球，因為航行的區域有可能會和美軍演習區域有衝突，因此會釋放氣球獲取美軍的雷達訊息，規避風險。」劉明稱，這種民間自發釋放探空氣球的行為在美國極為普遍，美國此前公佈的UFO報告中就顯示，許多美國民眾所觀察到的UFO事件其實就是來自於這種大型探空氣球。

美國《國會山報》等媒體1月12日曾報導，美國國家情報總監辦公室當天發佈的最新報告顯示，過去兩年裡，美國報告或發現的UFO事件數量急劇增加，總數多達510起。這份報告表示，負責跟蹤和研究這些目擊事件的美國國防部辦公室已初步確定，其中163份報告涉及的物體是氣球，還有一些報告涉及的物體為無人機、鳥類、天氣事件或塑膠袋等。

大陸空氣動力學家黃志澄3日接受《環球時報》採訪時指出，美國空軍提出了一個新的戰鬥領域，名叫臨近空間，也稱之為近太空，「美國在該領域的戰鬥武器是指臨近空間內低速、長時間飛行的飛行器，包括飛艇，氣球和高空無人機，美國在氣球和飛艇方面做了大量研究，主要功能是用於偵察和通信。但美國至今還並沒有廣泛使用這項技術，因為臨近空間屬於領空的一部分，當氣球或者飛艇侵入他國領空時，對方可以將其擊落。」

黃志澄認為，按照美國公佈的數據，該氣球直徑約有40米左右，而且可以「從中國飛到美國」，長距離的可控的飛行，「目前世界上能製造出這樣大體積的氣球，並且是可控飛行的，那麼只有美國和中國了。如果美國有確切證據能證明這只氣球屬於中國，表明中國在該領域的技術已經領先美國。」黃志澄認為，美國是有能力利用衛星、飛機對該氣球進行偵察，應該提出更直接的證據來顯示這只氣球來自中國，而不是空口無憑地指責。

大陸軍事專家張學峰3日對《環球時報》表示，美國指稱該氣球「可能屬於中國」毫無根據，不排除是美國自導自演鬧劇的可能。氣球仍然在高空，目前美國的識別手段無法識別該氣球的國別，「建議美國將該氣球擊落，找到一些蛛絲馬跡後再來指責別國。」

張學峰進一步指出，氣球的可控性差，搭載的設備裝備少，中國有衛星網路，用氣球偵察美國本土沒有意義。

值得一提的是，一位美國軍方官員在接受CNN採訪時，一方面表示美軍正在採取措施以防這顆氣球收集敏感信息，另一方面又認為中方的低軌衛星能夠具有類似或更好的情報蒐集能力，相比而言，「這顆高空氣球收集不到任何有價值的信息。」

對於美國指責中國大陸的行為，劉明指出，美國公佈的圖片上顯示，這個氣球上帶有載荷，這當中有些零部件可能由中方企業生產，因此不能排除美國就是拿此大做文章，聲稱這些氣球「由中方釋放」，從而污蔑中方。

（ 中時 藍孝威）

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