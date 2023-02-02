北京呼籲恢復兩岸16個直航點

大陸台商近期頻頻呼籲恢復兩岸直航點，以便利兩岸人民往來。國台辦1日晚間指出，已致函我方建議恢復16個直航點，陸委會主委邱太三2日出席大陸台商春節聯誼活動時回應，「我想不是只有16個」。

至於增加航點的時間表？邱太三說，「我想雙方如果把必要的評估的資訊，例如大陸方面疫情狀況，這是我方必須跟國人做說明的，『如果資訊越多、越透明，速度就會越快』」。

邱太三表示，民航局已經確認大陸方面確實提出增加航點的建議，陸委會也報請政府相關部門正在做各項討論評估，事實上在疫情前，大陸有51個航點，台灣有10個航點，最後只剩下4個航點，至於本來要增加所謂航點的建議，「我想不是只有16個」。

邱太三說，其上任之後，廣東地區的台商就已經跟陸委會、海基會反映，過去一年多，陸委會也做了一些評估，也請相關部門做一些了解，但很不幸，因為大陸的疫情起起伏伏，而且各地管控措施不是那麼容易確認、信賴，有時地方層層加碼，導致業者評估風險相當大。

他說，像是2022年10月30日，廣州突然取消了7成的航班，這都會造成業者、旅客很大的不方便。

邱太三表示，所以未來，希望雙方能夠積極合作，來評估不只是這16個航點，相關部門一定會去搜集大陸方面，不管是疫情實際狀況，或者是管制隔離措施，這都是政府部門會去做整體的評估與考量，最後再來做整體的決定。

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