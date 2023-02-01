台商聯誼今登場 兩岸航線正常化成焦點

大陸台商近日頻頻呼籲增加兩岸航點，中國航空運輸協會（中航協）1日表示，當前兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。大陸民航業務方面已致函台灣民航主管機關，提出恢復兩岸航線正常運營的建議。

數據顯示，疫情爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，我方10個，陸方61個，疫後至今陸方僅剩北京、上海、成都、廈門4航點。在大陸全面防鬆疫情管制後，台商多次呼籲兩岸增加航點，以便利兩岸人流往來。

海基會2日上午於台北美福大飯店舉辦春節台商聯誼，是疫情爆發後、時隔三年首度恢復舉行，總統蔡英文、陸委會主委邱太三等重要官員都將出席，預料台商會把希望增加兩岸航點，作為主要訴求之一。

中國航空運輸協會網站1日發新聞稿指出，近一段時間，台灣民眾對實現兩岸正常交流往來的意願強烈。當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。

中航協新聞稿表示，大陸民航業務技術人員已經通過兩岸民航連絡人管道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議。中國航協海峽兩岸航空運輸交流工作委員會呼籲儘快恢復兩岸直航航點，便利台灣民眾往來。

大陸國台辦發言人馬曉光春節前曾表示，大陸現在疫情防控平穩有序，兩岸有更好條件盡快開通更多航點，滿足人員往來需要，「大陸方面一直希望增加航點，並已向台灣方面提出」。

陸委會日前表示，兩岸航班疫前每周可飛200多班，陸方先前以防疫為由管制航班數，導致目前雙向僅29班，若陸方取消管制，就可依實際需求申請增班。

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