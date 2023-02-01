陸城市GDP十強出爐 重慶超越廣州居第四

觀察者網報導，近日，大陸全國各主要城市2022年經濟數據陸續發布，國內生產毛額（GDP）十強城市基本落定。其中，重慶超過廣州，成為中國經濟的「第四城」。

據各地統計局發布的數據，2022年，GDP排名前5名的城市為：上海（4兆4652.8億元，人民幣，下同）、北京（4兆1610.9億元）、深圳（3兆2387.68億元）、重慶（2兆9129.03億元）、廣州（2兆8839億元）。對比2021年城市GDP排名，重慶已超過廣州。

而在2021年城市GDP排名中位列第6至第10的城市為蘇州、成都、杭州、武漢、南京。2022年，武漢或超過杭州，位列第8，其他城市排名基本不變。

已公佈的數據顯示，杭州2022年GDP為1兆8753億元。而武漢政府工作報告稱，2022年，武漢經濟運行穩中向好、進中提質，預計地區生產總值增長4.5％左右，總量達到1.9兆元左右。

2021年，與南京經濟總量接近、排名在南京之後的城市為天津、寧波、青島。2022年，天津GDP為1兆6311.34億，寧波GDP為1兆5704.3億元，青島GDP為1兆4920.75億元，均未超過南京的1兆6907.85億元，南京的GDP排名基本可以維持在第10位。

報導指出，據目前數據來看，2022年，城市GDP排名第6至第10的城市為蘇州（2兆3958.3億元）、成都（2兆817.5億元）、武漢（預計1.9兆元左右）、杭州（1兆8753億元）、南京（1兆6907億元）。

（中時 朱紹聖）

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