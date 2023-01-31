打敗特斯拉 比亞迪成全球新能源汽車銷冠

2022年新能源市場景氣度高，比亞迪（002594.SZ）預賺最高170億元（人民幣，下同）。據界面新聞報導，1月30日晚間，比亞迪發佈2022年業績預告，公司預計期內實現營業收入超過4,200億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤160億元-170億元，同比最高增長458.26％。預計每股盈利5.50至5.84元。

比亞迪的營收、淨利潤數據均創下歷史最佳。

比亞迪主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及太陽能業務，同時拓展城市軌道交通業務領域。

對於業績變動，比亞迪表示，新能源汽車行業持續爆發式增長，公司克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源汽車銷量同比實現強勁增長，勇奪全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。

乘聯會數據顯示，2022年全年新能源汽車總產量達721.9萬輛，同比增長97.5％，累計滲透率達26.3％；其中12月中國新能源汽車產量81.0萬輛，環比增加7.1％，同比增長56％，滲透率環比升至33％。

從比亞迪產銷快報來看，全年公司新能源汽車處於產銷兩旺的狀態。2022年全年公司累計生產新能源汽車187.70萬輛，同比增長209.17％；累計銷售新能源汽車186.35萬輛，同比增長208.64％。

2022年比亞迪新能源汽車銷量超越特斯拉（2022年銷量為131萬輛），成為全球新能源汽車「銷冠」。

值得一提的是，2022年3月比亞迪宣佈停產燃油車。產銷快報顯示，2022年全年公司銷售燃油車5049輛，同比下降96.30％。

新能源業務的爆發式增長讓比亞迪業務重心有所變化。2022年上半年，公司汽車、相關產品及其他產品營收佔比72.55％，且毛利率為16.30％；手機部件、組裝及其他產品營收佔比27.27％，毛利率明顯遜色，為6.08％。

比亞迪表示，由於消費電子行業需求持續低迷，導致相關產線產能利用率偏低，該業務板塊盈利承壓。但受益於海外大客戶份額提升及業務結構優化，實現了業務長期穩定、健康發展。

2022年手機市場整體呈低迷態勢，比亞迪相關業務同樣承壓。IDC報告顯示，2022全年中國智慧手機市場出貨量約2.86億台，同比下降13.2％，為有記錄以來最大降幅。這也是中國智慧手機市場出貨量時隔10年再度降至3億部以下。

經營層面捷報頻傳，但比亞迪在2022年也有諸多負面消息。

2021年6月，比亞迪宣佈分拆比亞迪半導體股份有限公司至創業板上市。時隔一年半，2022年末公司宣佈終止分拆上市事項，未來擇機進行。

2022年下半年來，巴菲特多次大量減持比亞迪股份。2022年8月至2023年1月，巴菲特共進行七次減持。

1月30日，比亞迪股價漲4.41％，市值為8,209億元。

（中時 藍孝威）

延伸閱讀

比亞迪2022獲利倍數增 少了補貼今年硬戰

比亞迪擴大布局 台半接單看旺

陸經濟疲軟 反促比亞迪超車特斯拉