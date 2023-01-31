美制裁沒用？華為繞道求生 成就榮耀

美國狠心制裁沒用？華為靠這招求生 成為陸手機唯一贏家

全球最大智慧手機市場中國正陷入困境，去年手機銷量年減約14%，跌至10年以來最低點，不過在一片慘淡之中，卻有廠商逆勢突圍，根據外媒報導，榮耀是去年唯一一家在中國出貨量成長的主要手機製造商。

美國財經媒體報導，數據公司IDC公布2022年中國智慧手機出貨量以及排名，從排名來看，Vivo、榮耀分別排第一、第二名；OPPO與蘋果並列第三名，小米第五名。

值得關注的是，受到美國擴大制裁，被迫從華為體系中剝離獨立的榮耀，在2022年出貨量大幅成長34.4%，反觀其他中國品牌OPPO和vivo等，出貨量則下降25%以上。

報導指出，榮耀在中國市占為18.1%，僅次於領導者Vivo，榮耀在中國市場已取代華為，克服了市場低迷繼續保持強勁成長。

報導提到，總部位於深圳的榮耀，在2020年被華為出售給中國國有企業領導的財團，幫助華為的部分手機業務規避了美國的制裁。從那時開始，榮耀這個品牌一直在持續成長，去年更尋求新資金為首次公開募股做準備。

美國2019年將華為列入貿易黑名單，限制多數美國供應商對該公司運送商品和技術，除非獲得許可。根據路透社最新報導，知情人士透露，美國政府已停止對美國企業核發向華為出口的供貨許可證，等同於全面封殺。

（中時新聞網 邱怡萱）

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