被清零封控嚇壞 陸留學生不敢回家

目睹中國政府執行長達3年防疫硬拚清零嚴苛封控，導致當前許多海外求學中國留學生在學成後，對於是否要返鄉加入海歸派陷入長考三思。

香港「南華早報」（SCMP）29日報導，因北京當局執行嚴苛封控，加上中國就業市場前景黯淡，若干中國留學生對此感到沮喪。

負笈美國南加大（University of Southern California）的Zoe Qiu說，由於去年上海長達數月的封城，眼下對於學成歸國深感恐懼，並說原先的想法因欣慕西方文化打算在海外定居，如今卻是害怕在中國過日子而不願回家。

Zoe Qiu表示，去年春天上海全面按下暫停鍵，當地居民索求食物不得等諸多駭人聽聞消息，真把她嚇壞了，並說居然連基本的生存權都遭受威脅真可怕，慘絕處境把人們推向糟透的地步。

她說，趁著自己年輕還想在國外闖闖，當然疫情之故更加深她別急著返鄉的決心。

遠赴澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）的Stephanie Li則說，中國不少地方政府藉口運用防疫封城等手腕，只是為了他們的政治目的。她說，渴望待在澳洲，這是個少有政治干擾的國度。

報導說，由於中國留學生畢業後不見得有意回國找頭路，所以負笈海外向來被視為移民的敲門磚，疫情的衝擊使得這些學子們更亟欲尋求旅居他國的機會。

馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）所長項飆說，上海封城期間，民眾才意識到清零已非防疫政策，而是政治決定，沒人在意老百姓的意見與想法。

他說，中國硬拚清零導致諸多駭人見聞，促使遍及亞洲、歐洲與北美各大城的留學生集會於校園或中國駐外使館前，聲援家鄉的親友們。

項飆表示，受限於諸多現實因素，像是中國對於核發護照的管控，加上其他國家的移民政策趨於緊縮等，那些出國念書後移居海外的留學生仍是少數。

儘管如此，項飆分析，無論是否決定要移民，當前中國政府與人民之間的關係，已發生不可逆的轉變。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）指出，負笈海外的中國留學生逾百萬人，多數在美國、英國與澳洲求學，中國教育部指出，過去10年8成留學生學成返國。

總部在北京的金吉列出國留學諮詢服務有限公司經理孫馨說，疫情期間由於變數多，確實比較多的留學生決定返國，但上述情況因留學生所在的國家而異，越來越多中國留學生在澳洲與加拿大等移民政策比較友善的國家謀職。

孫馨表示，主要是因為留學生們曉得當前中國商業蕭條，向科技公司與大廠等優質企業投石問路非常難。

去年7月間，中國16至24歲階層的勞動人口失業率高達20%，這使得Fay Fu深感挫折，她最近剛拿到墨爾本大學頒發的碩士學位證書，目前在澳洲某家公司的人力資源部任職。

她說，「我媽某個朋友的女兒海歸1年了都還在啃老，中國的就業市場真的非常慘，所以我寧願在澳洲先蹲著再說」。她並說，澳洲公司給予的工作待遇更好。

挪威奧斯陸大學文化研究與東方語言學系教授何海雲（Heidi Ostbo Haugen）表示，通常人們決定移民的原因多重，但過去3年，中國的經濟、政治與文化因素卻把學子們全往國外推。

何海雲說，若留學生看不到回中國的誘人「錢」景，擔憂他們追求的生活方式恐與中國社會格格不入，並憂心政治將干擾他們的日常生活，學成返國勢必興趣缺缺。

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