內外部積極因素共振 A股暖春行情可期

剛過去的2022年，由於外部地緣風險黑天鵝疊加全球流動性緊縮等灰犀牛事件，導致經濟增長預期下行，全球主要權益市場明顯走弱。同時，中國經濟受地產風險事件等影響，一直在低位弱勢運行，A股的整體估值水準大幅回落，目前處於近十年以來相對低位水準。

2023年國際環境將繼續面臨挑戰，全球經濟下行壓力加大，衰退風險抬升。聚焦全球經濟運行層面，預計中國內生動能缺乏與逆全球化趨勢將使今年全球經濟增長趨緩，消費與投資需求增長的抑制壓力強於提振動力。在外資回流、防疫政策進一步優化的導向下，A股市場暖春行情預料將徐徐展開。

2023年中國經濟發展面臨的內外部壓力仍然不小：一方面，外部動盪的政治環境和經濟衰退風險對中國經濟帶來一定程度的負面影響；另一方面，房地產行業下行壓力所帶來的外溢效應和尾部效應仍然存在。

然而，2022年以來一直壓制A股的多重因素有望在2023年迎來轉折：一是防疫措施持續優化和地產支持政策發力已明確政策預期拐點，A股風險偏好將迎來改善。二是預計今年年中，在衰退約束和通膨緩解背景下，美國聯準會升息節奏將逐步放緩。外部流動性預期改善和人民幣匯率拐點影響下，A股在全球權益市場中配置價值提升，可望打開估值修復空間。三是今年下半年A股盈利拐點可望出現，進一步強化中期修復基礎。

我們預期2023年A股行情可分為兩個階段：第一階段由政策驅動，並已在途中，配置上建議聚焦精準防控、房地產產業鏈和全球流動性拐點三條主線；第二階段行情由業績驅動，風格更偏成長，配置上建議重點關注安全主線，包括能源資源安全、科技安全、國防安全、糧食安全。

另外，防疫政策的優化有助於改善投資者對於中期經濟基本面逐步修復的預期。特別是針對消費領域，當前中國經濟尤其是消費的韌性如彈簧持續被壓縮，居民邊際消費傾向處於低位，一旦疫情等因素出現緩解改善，受壓制的消費領域有望反彈修復。

中共二十大帶來幾項重要經濟相關訊息，包括加強科技發展，特別強調製造業升級，此外，加強研發支出並且培養人才將是重點。會中也強調能源安全的重要性，重申中國必須謹慎推進綠色轉型，以避免供應不足風險。事實上中國在風電、太陽能、水力等非傳統石化能源近幾年一直都快速成長，相關上市公司營運狀況也相當不錯。除以上各點之外，中國仍將維持促進基建，刺激消費之基調。

雖然大部分發達國家正面對通膨、能源危機和經濟衰退等多重挑戰，但我們認為短期內中國將處於更有利的位置，因為中國的經濟發展相對健康。經濟方面，中國人民銀行採取了更具支持性的政策，並將政策重心轉向穩經濟和保增長。對於尋求分散地區風險的國際投資者來說，這些因素讓中國市場更具吸引力。

短期而言，中國市場一方面經濟活動陸續修復，另一方面市場交易活躍度提升，兩者共振下，2023年開年市場表現顯著回暖。目前市場風險溢價仍處於高位，看好後續市場信心提升帶來的風險溢價回落，權益資產有望實現估值修復。

（滙豐中國A股匯聚基金 左思軒）