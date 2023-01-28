陸2022智慧手機銷量 年減14％、創十年新低

市場調研機構Counterpoint Research於28日公布2022年大陸智慧手機市場銷量的最新統計。報告顯示，2022年大陸智慧手機銷量年減14％，不僅是連續第五年下降，創下十年來的最低水準，其中第四季更驟降15％。

界面新聞報導，報告指出，宏觀經濟下滑和疫情的雙重影響，成為智慧手機市場銷售暴跌的主因。但Counterpoint特別指出，儘管受市場銷售放緩影響，iPhone、vivo、OPPO、小米等品牌均有不同程度的銷量下滑，但iPhone的降幅遠小於其餘品牌。

從各大廠商來看，vivo以19.2％的市占率，站穩大陸市場的銷量冠軍，而排在第二至七位的，分別是蘋果（18％）、OPPO（17.5％）、榮耀（16.7％）、小米（13.9％）、華為（7.9％）、realme（2.4％）。

2022年，蘋果在大陸市場的銷量較上年同期下跌3％，但仍是大陸市場的第二大手機品牌。2022年第四季，蘋果在大陸市場還創下有史以來最高的單季市占率，達到23.7％。

由於需求下降，vivo、OPPO和小米2022年的銷量分別較上年同期下跌23％、27％和19％。榮耀是唯一一個全年銷量維持正增長的品牌，年增高達38％，但其增長主因為2021年基數較低。

隨著Mate50系列的回歸，華為也從2021年的低迷中恢復過來，在2022第四季的銷量較上年同期增長15％。不過，目前華為手機仍然無法解決無法支援5G的問題。

經歷暴跌的不止大陸市場。市場調研機構Canalys日前公布的2022年全球智慧手機市場報告中提到，2022年不僅是全球智慧手機市場十年來表現最差年份，第四季更寫下最差單季表現。2022年全年，全球智慧手機的出貨量不到12億支。