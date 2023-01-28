政策收效 陸居民貸款有望回暖

進入2023年，市場普遍認為在官方政策收效的背景下，需求動能正在緩步復甦，有助於推動大陸居民部門貸款市場回暖。

上海證券報報導，分析人士認為，2023年大陸居民部門貸款可望出現明顯反轉和恢復。尤其是第二季後，隨著各項政策落實及居民預期改善，個人消費類貸款和個人房貸年增率都可望出現顯著增長，將對官方「穩增長」形成重要支撐。

中國人民銀行最新數據顯示，2022年全年住戶貸款增加人民幣（下同）3.83兆元，較2021全年增量縮水約4兆元。其中，以個人消費類貸款為代表的新增居民短期貸款較上年同期少增0.76兆元；以房貸為主的新增居民中長期貸款和上年同期相比少增3.33兆元。

專家表示，2022年居民部門貸款增長乏力，與民眾收入下滑、房市表現欠佳等因素密切相關。大陸民眾的保守消費也表現在存款激增上。人行數據顯示，2022年全年大陸人民幣存款增加26.26兆元，創下歷史新高。

為激發消費動能、進一步拉抬經濟增長，大陸銀保監會在2022年底的會議上強調，2023年金融政策要把「支持恢復和擴大消費擺在優先位置」，具體內容包括優化消費金融產品服務，鼓勵新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費等。

光大證券研究所金融業首席分析師王一峰表示，隨著生產經營活動恢復，尤其是線下消費復甦，消費類貸款有望加速。

此外，人行春節前宣布，針對房價連續三個月下跌的城市，頭期款房貸利率可採動態調整機制。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，新政是在引導房貸利率下降，一方面可降低購房人成本，促進住房銷售；另一方面也有助於降低居民部門的利息負擔。