陸地方債發行 Q1規模估逾1兆人民幣

大陸政府已正式啟動2023年度地方政府債券發行，根據目前18個省市公布的數據，光是第一季的地方債發行量預計就超過人民幣（下同）1兆元，其中新增專項債近9,000億元。

財新網報導，根據2022年底大陸中央經濟工作會議要求，積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支持高品質發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。在此背景下，今年地方債發行將加速啟動，爭取早日發行、早日派發資金到各地項目上。

報導統計，截至1月15日，已有18個省市公布將在第一季發行新增債券共10,432.05億元，其中新增一般債規模為1,434億元，新增專項債規模為8,998.05億元。經濟大省更是發債主力，浙江、江蘇、山東、福建等重點省份的發行規模居前，第一季分別擬發行新增債券1,637億、1,237億、900億、842億元。

上海證券報報導，專家表示，當前地方政府專項債券是政府投資的最重要資金來源，2023年新增地方政府專項債券發行規模或與去年基本持平，全年地方債發行總規模至少在7兆元以上。

另有機構統計，預計2023年大陸新增地方政府一般債券0.85兆元，新增地方政府專項債券3.85兆元。值得注意的是，2023年為地方政府債券到期規模高峰，約為3.66兆元。綜合來看，預計2023年地方政府債券發行量為8.36兆元。

廣發證券固定收益首席分析師劉郁分析，從今年已公布的第一季發行計畫來看，新增地方債發行規模或較去年同期有所增加。同時，今年第一季新增地方債發行壓力或集中在2月份。

2022年以來，專項債在交通、市政和產業園區等九大領域之上，新增了新能源項目和新型基礎設施兩大領域。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，在具體額度分配和使用上，2023年地方政府專項債券會更加注重提質增效，著重更有發展潛力和國家重大戰略布局的項目。