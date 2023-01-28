寧德時代德國廠 啟動營運

隨著官方補貼退場，中國車用電池業者在龍頭企業寧德時代帶頭下，掀起出國搶單潮。業內人士認為，動力電池企業加速出海搶單，正持續發展跨國經營能力和全球產業鏈體系。

德國經理人雜誌報導，寧德時代在德國圖林根州的一家電池工廠27日啟動營運，這是其在中國境外開設的第一家工廠。目前為止，德國電動汽車的許多電池都是透過海運從中國運來，而寧德時代德國新廠投入營運後，電池即可從德國中部運送給德國車企。

寧德時代歐洲區總裁Matthias Zentgraf對此表示，該新廠專案始於三年前，規劃產能14GWh，投資額高達18億歐元（約合人民幣132億元）流入該投資項目，「這將是西歐首次大規模生產電池」。

分析人士認為，隨著電池製造品質和技術的不斷提升，中國電池業者走出國門並參與全球競爭是必然選擇，寧德時代德國廠就是衝著訂單去的，早在2018年，寶馬公司就曾向寧德時代拋出約40億歐元的採購意向。

另據證券日報報導，近期寧德時代與福特汽車考慮在美國合建電池廠的消息再度受到業界關注，儘管雙方均表示還在商談中，但寧德時代的北美工廠一旦動工，將進一步完善其在國際市場版圖的布局，寧德時代將與韓國LG等國際同業形成有力競爭，直接爭奪全球市占率。

報導稱，隨著中國業界電池產能加速推展，中國動力電池企業正爭相加速出海搶單。國軒高科表示，全資子公司新加坡國軒和NuovoPlus Company Limited簽署合資協定，雙方擬在泰國設立合資公司，建設動力鋰離子電池Pack基地。

蜂巢能源表示，將在德國建設第二家海外工廠，也是首家電芯工廠。而中創新航也宣布，有意在葡萄牙購地建設零碳電池工廠。