陸1月新能源車銷量 估年增1.8％

受新冠疫情擴散、官方補貼退場等因素影響，中國乘聯會表示，2023年1月大陸車市表現放緩，新能源汽車零售銷量預計36萬輛，年增1.8％。但1月後半在農曆春節背景下，受到官方政策支持與特斯拉（Tesla）帶頭降價激勵，車市買氣有撐，預料市場後續將逐漸恢復正常節奏。

新浪財經報導，中國乘聯會28日公布統計資料顯示，2023年1月份大陸狹義乘用車零售銷量預計為136萬輛，年減34.6％，月減37.3％。其中新能源汽車零售銷量預計為36萬輛，年增1.8％，月減43.8％，滲透率為26.5％。

此外，2022年大陸新能源汽車供給提升，對市場驅動效果顯著，全年零售567.4萬輛，年增90.0％，滲透率達27.6％，提前三年完成新能源汽車滲透率25％的目標。

大陸的乘用車指的是座位不超過九人，包括轎車、SUV、MPV和其他類型的載人車輛，為大陸車市的主流。廣義乘用車和狹義乘用車的差別在於多了一個微型客車，即所謂的麵包車，屬於小型排氣量汽車。

乘聯會指出，由於疫情擴散衝擊及今年春節時間點的提前，讓汽車經銷商1月份銷售節奏受到干擾，市場人氣與成交表現均弱於正常季節性水準。同時，節前部分主要新能源車企價格調整幅度較大，也讓消費者產生一定的觀望情緒。

乘聯會表示，當前各地政府的促消費政策溫和延續，河南等地延續2022年原有補貼政策，陝西、天津、瀋陽等地紛紛展開新一輪春節促銷補貼活動，各大汽車廠商也陸續推出補貼措施，對第一季車市構成穩定支撐。

澎湃新聞報導，在降價促銷措施的拉動下，1月後半，大陸多家新能源汽車迎來火爆的春節檔期。上海的特斯拉、小鵬、蔚來、理想等汽車門店人氣普遍高於春節假期前，銷售人員表示，品牌的相關降價促銷措施明顯拉動了客流量。

今年1月6日，特斯拉在大陸大幅降價，各車款降幅從6％至13.5％不等，Model 3起售價為人民幣（下同）22.99萬元，Model Y起售價25.99萬元，創下歷史最低價格。小鵬汽車17日也對旗下G3i、P5、P7進行降價，降幅從2萬元至3.6萬元不等。