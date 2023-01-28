封殺TikTok法案 美眾議院2月表決

美中科技戰持續升溫，美國眾議院外交委員會將於2月份進行投票，決定是否推動法案，禁止在美國使用短影音平台TikTok。

路透報導，美國共和黨的眾議院外交委員會（House Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）提出有關表決，以國家安全理由封殺TikTok提供了法律手段。麥考爾曾經表示，北京政府藉TikTok對美國進行電話竊聽，「這款應用程式為中國政府提供了進入我們手機的後門，這令人憂心」。

報導指出，美國眾議院外交事務委員會27日證實，他們計畫2月針對一項旨在阻止在美國使用中國人氣社群媒體應用程式TikTok的法案進行表決。

2020年，當時美國總統川普曾試圖阻止新用戶下載TikTok，並禁止所有美國民眾或企業與TikTok及其母公司字節跳動進行任何交易，但在針對這些措施的一系列法院爭訟中失敗。

之後拜登政府在2021年6月放棄上述努力。接著在同年12月，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）宣布禁止TikTok的跨黨派立法，並將阻止和中國與俄羅斯境內、以及受其影響的社群媒體公司的所有交易。

不過，這項禁令要在國會過關仍有不小障礙，而且在參院需要獲得60票。

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