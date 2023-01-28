大陸新冠感染率呈下降趨勢 專家這樣說

新冠感染率呈下降趨勢 陸專家：病毒有點傳不動了

1月25日，中國疾病預防控制中心官網發佈大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況，核酸檢測結果方面，2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降， 2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日（29.2％）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5％。

1月27日，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授接受人民日報健康客戶端訪問時指出，「新冠病毒傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點『傳』不動了。」

「疫情從高峰到低谷，再從低谷到高峰，呈週期性發展，這是符合病毒發展規律的，像美國、日本便經歷了新冠疫情以來的好幾個高峰。」北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也在1月27日向人民日報健康客戶端表示，二十條實施以後，大陸全國陸續有將近80％的人感染了新冠病毒，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著新冠病毒會消失了。目前的情況下，做好個人防護還是很有必要的。

（中時 藍孝威、李文輝）