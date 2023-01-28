陸1月製造業PMI 料回升

大陸國家統計局將在1月31日公布1月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）。分析師指出，該數據已連續三個月下跌並處於50的榮枯線以下，隨著防疫限制鬆綁，預期1月PMI各項指數將顯著回升，但短期仍將位於榮枯線以下。

國際商報報導，大陸官方2022年12月製造業為47，不僅低於市場預期的48，還較11月下降1個百分點，創下2020年3月以來的低點。非製造業PMI為41.6，比上月下降5.1個百分點。專家分析，上述兩項數據之所以在收縮區間延續下降，主要是受到疫情干擾的拖累。

數據顯示，2022年12月份，調查的製造業企業中，反映受疫情影響較大的比重為56.3％，較11月大幅高出15.5個百分點。另外，製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量有所下降。部分調查企業反映受疫情影響，物流運輸人力不足，配送時間有所延長。另外，反映市場需求不足的企業比重為53.8％，顯示經濟回升動力偏弱。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，隨著防疫措施鬆綁，以及多項利多政策逐漸收效，預期市場走勢有望回暖。周茂華指出，尤其先前疫情影響人們外出活動，服務業受到明顯抑制，隨著部分城市先後度過感染高峰期，服務業出現明顯復甦，預計2023年大陸PMI總體將呈上行趨勢。

另，仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟也認為，隨著防疫政策全面放開，各部門、各地區都在加速奮力衝刺，預計1月PMI各項指數將出現顯著改善。英大證券研究所所長鄭後成認為，預計1～2月官方PMI仍有很大可能將維持在榮枯線之下，但第一季到第四季將呈現穩步向上趨勢。