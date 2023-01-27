陸去年汽車出口 超德趕日

大陸汽車產業過去幾年取得長足進步，在國際市場上愈來愈有競爭力。中國汽車工業協會（中汽協）最新統計顯示，2022年大陸汽車出口突破300萬輛，達到311.1萬輛，再創新高。專家表示，此數據已超過德國，成為僅次於日本的世界第二大乘用車出口國。

人民日報報導，新能源車已逐漸成為汽車出口主力。中汽協數據顯示，2022年大陸汽車出口年增率高達54.4％。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，年增長1.2倍。中汽協常務副會長付炳鋒表示，其背後原因，除了得益於海外供給不足，還有大陸車企在三電技術和智慧駕駛相關領域逐步建立的競爭優勢。

統計顯示，2022年以來，大陸汽車出口量價齊升，均價達到1.89萬美元，其中純電動車均價2.58萬美元。從出口地區看，以比利時、英國、墨西哥為代表的歐美地區，都是大陸汽車出口的主要市場。

從出口方式看，除了傳統的出口批發、零售模式之外，有愈來愈多的車企開始採取「訂閱」模式以及進行海外建廠，進一步提升產業鏈、供應鏈自主可控水準。

專家指出，進入歐洲市場始終是大陸車企的目標。高盛集團分析師稱，大陸車廠是世界上使用機器人比例最高的工廠，隨著過去十年車輛品質的提高，大陸車廠也通過歐洲的安全測試與排放標準，為其進一步擴大歐洲市占做好準備。

大陸車企的雄心遠勝於此。外媒報導，中汽協副總工程師徐海東表示，「出口突破300萬輛只是個開始」。他說，大陸的目標，是2030年在海外銷售800萬輛乘用車，這是日本目前發貨量的兩倍多。

報導分析，這一趨勢，凸顯出大陸已不再是低成本消費電子設備、家電和聖誕玩具的「世界工廠」。大陸透過生產更複雜、更精密的產品，正逐漸往製造業價值鏈的上游移動，此一經濟結構轉型也將成為經濟增長的關鍵驅動力。



