陸擬限技術出口 確保太陽能領先

美國主導的全球科技戰日益升溫，中國為防堵美國、印度等國於太陽能製造領域的發展腳步，傳出正考慮制訂技術出口限制，以維持自身在太陽能產業的領先地位。

綜合外媒報導，中國商務部2022年底會同科技部，就「中國禁止出口限制出口技術目錄」修訂公開徵求意見，並將部分生產先進太陽能矽片的關鍵製備技術納入目錄。根據公告，本次徵求意見截止時間至2023年1月28日。

報導指出，在全世界對清潔能源需求大增的背景下，太陽能技術已成為全球最重要的新能源來源，包括美國、印度等多國都在試圖發展國內供應鏈，以削弱中國優勢。

諮詢公司Trivium China分析師Cosimo Ries認為，「中國太陽能行業雖然一直在全球保持領先，但也對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業方面的進度感到擔憂，因此最新的技術出口管制很可能是一種回應」。中國政府的最新舉措，是希望令競爭對手放慢自身供應鏈的發展速度。

報導指出，在中國官方挹注資源下，中國矽片企業過去十年投入龐大研發力量，生產出更大更薄的矽片，這些矽片可讓太陽能發電成本最多降低逾90％。中國矽片企業憑藉著技術創新以及資源優勢，矽片產量不僅逐年增長，在全球占比更高達9成以上。

據中國光伏行業協會的統計，2016年至2021年，大陸的矽片產量從64.8GW已快速增長至227GW，約為全球比重的98％，矽片也是中國出口的主力產品之一。以2021年來說，中國單晶矽片出口量就高達5.1萬噸，在全球範圍占據主導地位。

值得注意的是，美國數月前通過的「2022降低通膨法案」，其中就包含對清潔技術製造業提供補貼，並帶動相關投資建廠加速進行。市場認為，美方此舉正是為了擺脫太陽能領域受到中國的制衡。

大和資本市場最新報告指出，考慮到中國在矽片領域的主導地位，以及該領域較高的准入門檻，北京確有理由考慮實施該項出口限制，以免技術外洩。