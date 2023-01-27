大陸下屆國務院7成人事換血 歷來首見

大陸春節黃金周即將結束。2月中共將召開二十屆二中全會，審議通過中共中央向十四屆全國人大提出的國家領導機構人事建議名單，屆時全國兩會人事就基本底定。而從現今傳出的消息及各種跡象顯示，新屆國務院中舊領導層全數異動，李克強擔任總理期間的部門首長至少更換七成。有分析指，這種大換血在國務院歷史上極為少見。

香港《明報》分析，國務院目前領導層中，總理李克強，常務副總理韓正、副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴；國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志，全將調離現職或退休。而國務院37個組成部門、直屬和辦事機構中，有27個首長在一年內剛更換或即將更換，包括關鍵的外交、國防、發改、公安、財政、央行、國資等部委。

換言之，李克強任總理時期的部門首長，至少更換七成。這種翻天覆地的大換血，在大陸國務院成立後，非常少見。新一屆國務院領導層，按照一正四副和5名國務委員配置，即李強任總理，配備4名副總理，分別是第一副總理丁薛祥，加上另外3名副總理幾乎確定為何立峰、劉國中、張國清；而國務委員則大概率是李尚福（兼國防部長）、吳政隆（兼任國務院祕書長）、諶貽琴、秦剛（兼外交部長）、還有下任公安部長。

近期已有與大換班相關的配套人事調動和傳言，年前陜西省委常委兼省委祕書長李春臨，被調任國家發改委副主任。李與原陜西書記劉國中是黑龍江同鄉，李長期在陜西省發改委任職，劉主政陜西後，先將李由榆林市長提拔為市委書記，去年7月又安排其做自己的大管家，可見對其重視。

惟下月才滿55歲的李春臨不可能主掌發改委。何立峰升任副總理後，國家發改委的新主任，有現任安徽書記鄭柵潔和商務部長王文濤兩個人選，前者有福建、浙江背景，後者則有上海背景。

人民銀行行長易綱已退出中委，目前傳出的新行長人選，是中信集團董事長朱鶴新，其起家之地是江蘇南通的交通銀行，與籍貫南通的丁薛祥似有淵源。而盛傳將會出任財政部新「雙頭馬車」（部長、部黨組書記）之一的山東副書記兼青島市委書記陸治原，也是陜西出身幹部，早年當過西安市財政局長，與栗戰書、趙樂際均有交集。陸治原在二十大以三把手之姿當選中央委員，即預示將晉升正部級。

（旺報 林勁傑）