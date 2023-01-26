美荷擬加碼對陸出口管制 ASML示警

美國及荷蘭的官員據傳將於當地時間27日在華盛頓召開會議，預計最快將在月底前達成對中國的晶片技術出口管制。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）對此警告，美國主導的晶片技術出口管制會波及所有國家，並可能促使中國加速開發出先進的晶片製造技術。

隨著美中科技戰火升溫，半導體已成為兩大經濟體的主要戰場。美國正加碼拉攏抵制中方的盟友，荷蘭和日本亦表達站隊美方的意願。在此背景下，ASML在中國市場銷售可能面臨更多限制。

據路透報導，艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）表示，中國晶片企業希望購買他國設備以維持在全球市場的競爭力。若無法買到相關設備，中國晶片企業將被迫自行研發，「儘管需要時間，但最終他們會達到目標」。

溫寧克強調，歐美國家愈向中國施壓，後者就愈有可能加倍努力，打造可以媲美ASML的光刻機。他認為，出口管制將對產業鏈造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到所有人。

報導引述消息人士透露，美荷兩國官員即將在華盛頓開會討論對中國晶片的制裁措施，一旦雙方在細節達成共識，就會盡快公布。消息人士說，參與談判的官員最關心的問題是，供應鏈只是輕微改變，便可能會引發全球晶片短缺危機。

市場稍早傳出，美日荷已就出口管制達成基本共識。但消息人士透露，相較於美方限制晶片機台不得對中國出口、亦不允許美國公民在中國晶片製造商工作的強力規範，日本和荷蘭採取的限制措施可能較有彈性。

中國去年底才在世貿組織（WTO）針對美國的出口管制措施提起訴訟，北京當局表示，這些限制威脅到全球供應鏈的穩定，美國提出的國安理由不能令人信服。

另一方面，中國也在加速國產替代的步伐。去年底傳出正在規劃高達人民幣兆元的晶片補助計畫，以資助國內晶片企業購買國產設備。但不久後外媒透露，由於疫情造成的財政壓力，上述計畫暫時喊卡。